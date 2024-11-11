Gece yarısı dehşet anları! Başına demir duba fırlattı!

Kağıthane'de alkollü olduğu öne sürülen iki grup arasında kavga çıktı. Küfürleşme nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada taraflardan biri diğerinin başına demir duba fırlattı.

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DHA'nın haberine göre kısa sürede büyüyen kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Olay, 9 Kasım Cumartesi günü saat 00.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öne sürülen iki grup arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

REKLAM Kavga sırasında taraflardan biri eline aldığı demir dubayı, karşı gruptan bir kişinin başına fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavgada ölen ya da yaralanan olmazken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.