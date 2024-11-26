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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Sosyal medyayı yasaklayacak tasarıya tepki, Google ve Meta, çocuklara yönelik sosyal medya yasağı yasa tasarısının ertelenmesini istiyor - Teknoloji Haberleri

        Teknoloji devleri, çocuklara yönelik sosyal medya yasağı yasa tasarısının ertelenmesini istiyor

        Google, Facebook'un sahibi Meta Platforms, TikTok ve X, Avustralya hükümetine, 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medyayı yasaklayacak yasa tasarısını ertelemesi çağrısında bulundu. Şirketler, tasarının potansiyel etkilerini değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.

        Giriş: 26.11.2024 - 11:08 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:08
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        Sosyal medyayı yasaklayacak tasarıya tepki
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        Sosyal medyanın ve mobil oyunların özellikle çocuklar üzerinde yarattığı etkiler uzun bir süredir devletlerin gündeminde yer alan bir gerçek. Ülkemizde de yakın geçmişte bazı uygulamaların engellendiği hatta halen engelli olduğunu da görüyoruz. Bu konuda bir tartışma da Avustralya kıtasında cereyan etti.

        Ülkenin Başbakanı Anthony Albanese'nin merkez sol hükümeti, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik dünyanın en sıkı kontrollerinden bazılarını içeren yasa tasarısını, parlamentonun yıl sonu oturumuna kadar yasalaştırmak istediğini duyurmuştu. Tasarı, geçen hafta parlamentoya sunuldu ve görüş bildirimleri için bir gün açık kaldı.

        "ÖNLEMLERİN SONUCU BEKLENMELİ"

        Google ve Meta, hükümetin yaş doğrulama denemesinin sonuçlarını beklemesi gerektiğini belirtti. Yaş doğrulama sistemi, sosyal medya yaş sınırını uygulamak için biyometrik veriler veya hükümet kimliklerini içerebilir. Meta, "Bu sonuçlar olmadan, ne sektör ne de Avustralyalılar, tasarının gerektirdiği yaş doğrulama ölçeğini veya bu tür önlemlerin Avustralyalılar üzerindeki etkisini anlayamayacak. Mevcut haliyle, tasarı tutarsız ve etkisiz" ifadelerini kullandı.

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        YASA TASARISININ DETAYLARI

        Yasa, sosyal medya platformlarını, ebeveynler veya çocuklar yerine, yaş doğrulama korumalarının uygulanmasını sağlamak için makul adımlar atmaya zorlayacak. Sistematik ihlaller için şirketler 49,5 milyon Avustralya doları (32 milyon ABD doları) kadar para cezasına çarptırılabilir. Muhalefetteki Liberal Parti'nin tasarıyı desteklemesi bekleniyor, ancak bazı bağımsız milletvekilleri hükümeti süreci bir hafta içinde aceleye getirmekle suçladı. İletişim yasalarından sorumlu bir Senato komitesi, bugün bir rapor sunacak.

        TASARI ACELEYE GETİRİLİYOR

        Bytedance'ın TikTok'u, tasarının netlikten yoksun olduğunu ve hükümetin tasarıyı uzmanlar, sosyal medya platformları, ruh sağlığı örgütleri ve gençlerle detaylı bir şekilde istişare etmeden geçirme planıyla ilgili "önemli endişeleri" olduğunu belirtti. TikTok, "Yeni bir politika önerildiğinde, yasanın belirtilen amacına ulaşabilmesini sağlamak için dikkatli ve düşünülmüş bir şekilde hazırlanması önemlidir. Bu tasarı için bu durum söz konusu olmamıştır" açıklamasını yaptı.

        Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Elon Musk'ın X'i de, tasarının çocukların ve gençlerin insan haklarını, ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim haklarını olumsuz etkileyeceği konusunda endişelerini dile getirdi. ABD'li milyarder, geçen hafta Avustralya hükümetini eleştirerek, tasarının internet erişimini kontrol etmenin arka kapı bir yolu gibi göründüğünü belirtmişti.

        Avustralya'nın 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağı tasarısı, teknoloji devleri ve hükümet arasında büyük bir tartışma yarattı. Google, Meta, TikTok ve X gibi şirketler, tasarının aceleye getirildiğini ve potansiyel etkilerinin yeterince değerlendirilmediğini savunuyor. Hükümet ise çocukların çevrimiçi güvenliğini artırmak için bu adımı atmanın gerekli olduğunu belirtiyor. Tasarının geleceği, önümüzdeki günlerde parlamentoda yapılacak oylamalarla netleşecek.

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