Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Versailles’ın aynalar salonu: İhtişam ve tarihi birlikte yansıtan mekan! Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!

        Versailles'ın aynalar salonu: İhtişam ve tarihi birlikte yansıtan mekan!

        Aynalar Salonu, yalnızca Versailles Sarayı'nın değil, Fransa tarihinin de simgelerinden biridir. Louis XIV döneminin siyasi, ekonomik ve sanatsal başarılarını yansıtan bu ihtişamlı mekan, 357 aynasıyla bir dönemin gücünü ve zenginliğini simgeler. Tarihi olaylara ve diplomatik resepsiyonlara ev sahipliği yapmış olan salon, bugün hala dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. İşte detaylar..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 13:00 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fransız ihtişamının doruk noktası olan Versailles Sarayı’ndaki Aynalar Salonu, tarihi dokusuyla büyüleyici bir atmosfer sunar. Barış ve savaşın aynı çatı altında buluştuğu bu mekan, yalnızca bir saray odası değil, Avrupa tarihinin şekillendiği bir sahnedir. İşte detaylar!

        • 2

          HALL OF MIRRORS: TARİHİ VE İHTİŞAMI

          Aynalar Salonu, Versailles Sarayı'nın en ünlü odasıdır ve bahçeye açılan bir terasın yerini almak üzere inşa edilmiştir. Louis Le Vau tarafından tasarlanan teras, kuzeydeki Kral Dairesi ile güneydeki Kraliçe Dairesi arasında bulunuyordu.

        • 3

          Ancak, hem elverişsiz bir tasarım olması hem de kötü hava koşullarına maruz kalması nedeniyle kısa süre sonra yıkılmasına karar verildi. Le Vau’nun halefi Jules Hardouin-Mansart, daha uygun bir tasarım geliştirdi ve 1678’de başlayan çalışmalar 1684’te tamamlanarak görkemli bir galeri inşa edildi.

        • 4

          SİYASİ, EKONOMİK VE SANATSAL BAŞARILARIN ANITI

          Aynalar Salonu, 73 metrelik uzunluğuyla, Fransa’nın siyasi, ekonomik ve sanatsal başarılarına övgü niteliğindedir. Tavanında, ressam Charles Le Brun tarafından yapılan 30 kompozisyon yer alır.

        • 5

          Bu resimler, Louis XIV’ün tahta çıkışından itibaren 1661’den 1678’deki Nijmegen Barış Antlaşmalarına kadar geçen ilk 18 yılını tasvir eder. Barış Antlaşmaları, Fransa’nın ekonomik, askeri ve diplomatik zaferlerini simgeler. Aynı zamanda antik çağdan gelen alegorilerle, krallığın yeniden düzenlenmesi için yapılan reformlara dikkat çekilir.

        • 6

          AYNALAR VE EKONOMİK ZENGİNLİĞİN GÖSTERGESİ

          17 kemerin karşısında yer alan toplam 357 ayna, dönemin Fransız üretiminin Venedik aynalarının tekelini kırabileceğini göstermek için tasarlanmıştır. O dönemde aynalar büyük bir lüks olarak kabul ediliyordu.

        • 7

          Sanatsal başarılar ise Rouge de Rance adı verilen kırmızı mermer sütunlarla ve altın kaplamalı bronz başlıklarla sergilenmiştir. “Fransız tarzı” olarak adlandırılan bu tasarım, Colbert’in isteği üzerine Le Brun tarafından geliştirilmiştir. Tasarımda Fransa’nın ulusal sembolleri olan fleur-de-lis, güneş motifi ve Galyalı horoz figürleri dikkat çeker

        • 8

          SOSYAL VE DİPLOMATİK ETKİNLİKLERİN MERKEZİ

          Aynalar Salonu, saray hayatında önemli bir role sahipti. Saray görevlileri ve ziyaretçiler tarafından günlük olarak kullanılan bu galeri, aynı zamanda bekleme ve buluşma alanıydı.

        • 9

          Nadiren düzenlenen törenlerde ise muhteşem bir atmosfer yaratmak için tercih edilirdi. Örneğin, 1745 yılında Louis XVI ve Marie Antoinette’in düğün kutlamaları burada yapılmıştır. Ayrıca diplomatik resepsiyonlar için de kullanılan bu salon, Versailles Sarayı’nın ihtişamını sergilemek için ideal bir mekândı.

        • 10

          TARİHİ BİR AN: VERSAILLES ANTLAŞMASI

          28 Haziran 1919’da, Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdiren Versailles Antlaşması burada imzalanmıştır. Bu tarihi olayın ardından Aynalar Salonu, Fransız Cumhurbaşkanlarının resmi davetlerini ağırladığı bir mekan olarak kullanılmaya devam etmiştir. Kraliçe II. Elizabeth ve ABD Başkanı Kennedy gibi pek çok devlet lideri burada ağırlanmıştır.

        • 11

          SAVAŞ ODASI VE ASKERİ BAŞARILAR

          1678 yılında inşasına başlanan Savaş Odası, Nijmegen Antlaşmaları’na giden süreçteki askeri zaferlere övgüde bulunur. Tavanında Fransa’yı zafer kazanan bir figür olarak tasvir eden alegorik resimler yer alır. Duvarlardaki altın kaplama silah ve zafer motifleri, Louis XIV’ün gücünü ve ihtişamını yüceltir.

          Kaynak: Cheateau Versailles

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        25 Kasım'da vahşet kurbanı oldu!
        25 Kasım'da vahşet kurbanı oldu!
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        2 doktoru yoğun bakımda darp etmişti! Sıcak gelişme!
        2 doktoru yoğun bakımda darp etmişti! Sıcak gelişme!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Habertürk Anasayfa