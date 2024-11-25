Konya'da iddiaya göre, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir süredir tedavi gören annesi Elif Sivri'nin, 23 Kasım'da vefatı üzerine doktorları sorumlu tutan H.A.S, yoğun bakım ünitesinde görevli Dr. Yasin Esen ve Dr. Rıza Erol Mıngır'a saldırdı.

ZANLI "KASTEN YARALAMADAN" TUTUKLANDI

Hafif yaralanan doktorlar, hasta yakınından şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli H.A.S, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

"ŞU AN BELKİ HAYATTA OLABİLİRDİ"

Doktorlardan Erol Mıngır, “35 gündür hastamız burada tedavi altındaydı. Hastamız biraz kötüleşmiş, entübe edilmişti. Ailesine detaylı bilgi verilmişti. Sonra oğlu olduğunu öğrendiğimiz bir kişi elini kolunu sallayarak yoğun bakıma girip önce Yasin hocamızı darp etti. Ben de müdahale etmek istedim ancak yüzüme 2 kez darbe aldım ve boğazım sıkıldı.

"HASTA YAKINI 6. DAKİKADA BİZİ ENGELLEDİ"

Bizim üzüldüğümüz kendimize gelen zarar değil, hastaya 45 dakika boyunca müdahale etmemiz gerekiyordu ama daha 6’ncı dakikasında hasta yakını tarafından engellendik. Hastamız şu an belki hayatta olabilirdi. Hastamız tekrar hayata dönebilirdi ancak her şeyden önce kendi annesinin canına kendi kastetmiş oldu. Biz sağlıklı bir şekilde sağlık dağıtmak istiyoruz.

"HASTALARIN CANI TEHLİKEYE DÜŞÜYOR"

Böyle kendini bilmez 3-5 insanın canice ve magandaca tavırları yüzünden hem hastalarımızın canı tehlikeye düşüyor hem de kendi canımız tehlike içerisinde. Her gün 06.00’da geliyorum, akşam eve gittiğimde hangi hastaya ne yapabilirim diye düşünüyorsam, herkesin aynı bilinçte olması gerekiyor” dedi.