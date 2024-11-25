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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri: 2 doktoru yoğun bakımda darp etmişti! Sıcak gelişme - Haberler | Son dakika haberleri

        2 doktoru yoğun bakımda darp etmişti! Sıcak gelişme!

        Konya'da vefat eden annesinin bulunduğu yoğun bakım ünitesinde görevli doktorlar Yasin Esen ve Rıza Erol Mıngır'a saldırıp darp eden H.A.S. isimli şüpheli "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doktorlardan Erol Mıngır, "Bizim üzüldüğümüz kendimize gelen zarar değil, hastaya 45 dakika boyunca müdahale etmemiz gerekiyordu ama daha 6'ncı dakikasında hasta yakını tarafından engellendik. Hastamız şu an belki hayatta olabilirdi. Hastamız tekrar hayata dönebilirdi ancak her şeyden önce kendi annesinin canına kendi kastetmiş oldu" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:52 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:52
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        2 doktoru yoğun bakımda darp etmişti! Sıcak gelişme!
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        Konya'da iddiaya göre, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir süredir tedavi gören annesi Elif Sivri'nin, 23 Kasım'da vefatı üzerine doktorları sorumlu tutan H.A.S, yoğun bakım ünitesinde görevli Dr. Yasin Esen ve Dr. Rıza Erol Mıngır'a saldırdı.

        POLİS EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

        AA ve DHA'da yer alan habere göre güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine hastane çevresine gelen polis ekipleri olayın büyümesini engelledi.

        ZANLI "KASTEN YARALAMADAN" TUTUKLANDI

        Hafif yaralanan doktorlar, hasta yakınından şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli H.A.S, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

        "ŞU AN BELKİ HAYATTA OLABİLİRDİ"

        Doktorlardan Erol Mıngır, “35 gündür hastamız burada tedavi altındaydı. Hastamız biraz kötüleşmiş, entübe edilmişti. Ailesine detaylı bilgi verilmişti. Sonra oğlu olduğunu öğrendiğimiz bir kişi elini kolunu sallayarak yoğun bakıma girip önce Yasin hocamızı darp etti. Ben de müdahale etmek istedim ancak yüzüme 2 kez darbe aldım ve boğazım sıkıldı.

        "HASTA YAKINI 6. DAKİKADA BİZİ ENGELLEDİ"

        Bizim üzüldüğümüz kendimize gelen zarar değil, hastaya 45 dakika boyunca müdahale etmemiz gerekiyordu ama daha 6’ncı dakikasında hasta yakını tarafından engellendik. Hastamız şu an belki hayatta olabilirdi. Hastamız tekrar hayata dönebilirdi ancak her şeyden önce kendi annesinin canına kendi kastetmiş oldu. Biz sağlıklı bir şekilde sağlık dağıtmak istiyoruz.

        "HASTALARIN CANI TEHLİKEYE DÜŞÜYOR"

        Böyle kendini bilmez 3-5 insanın canice ve magandaca tavırları yüzünden hem hastalarımızın canı tehlikeye düşüyor hem de kendi canımız tehlike içerisinde. Her gün 06.00’da geliyorum, akşam eve gittiğimde hangi hastaya ne yapabilirim diye düşünüyorsam, herkesin aynı bilinçte olması gerekiyor” dedi.

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        #Konya
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