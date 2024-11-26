Bitcoin'de düşüş

Kripto paralarda özellikle 5 Kasım'daki ABD seçimlerinin ardından yaşanan hızlı yükseliş yerini düşüşe bıraktı.

22 Kasım'da 99 bin 655 dolarla tarihi zirvesini gören Bitcoin dün 98 bin 700 doların üzerinde işlem görürken ani satışlar geldi. Dünyanın en büyük kripto parası gece saatlerinde 93 bin doların altına sarkarken bu noktadan tepki alımları geldi. TSİ 8.55 itibarıyla 94 bin 664 dolardan işlem gördü. Son toparlanmaya rağmen Bitcoin'deki günlük düşüş yüzde 3.6'yı buldu.

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ETHEREUM 3.500 DOLARIN ÜZERİNİ GÖRDÜ Bitcoin'de satışlar yaşanırken, piyasa değeri bakımından en büyük ikinci para olan Ethereum daha iyi bir performans gösterdi. Dün akşam saatlerinde 3 bin 500 doların üzerini gören Ethereum bu sabah 3 bin 430 dolardan işlem gördü. Ethereum son 24 saatte yüzde 1 değer kazandı. Haftalık bazda bakıldığında Bitcoin yüzde 3.3, Ethereum ise yüzde 9.4 yükseldi. Tabii son hareketlere rağmen Bitcoin 2024 genelinde yüzde 123.6 değer kazanırken, Ethereum'daki yükseliş yüzde 50'de kaldı.