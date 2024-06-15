Deniz Akkaya'nın kızı A.Ö, babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı
Manken Deniz Akkaya'nın sosyal hizmetler yurdunda kalan kızı A.Ö'nün mahkemenin verdiği ara kararla babası Efe Önbilgin'e teslim edilmesine karar verildi. Baba -kız, dün akşam birbirlerine kavuştu
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Deniz Akkaya, iş insanı Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı A.Ö ile yaşadığı bir tartışmayı, sosyal medya hesabından ifşa etmişti.
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Deniz Akkaya, ardından bir açıklama daha yaparak aynı evde bulunmamak için kızını Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderdiğini söylemişti. Devlet koruması altına alınan A.Ö'ye psikolojik destek verildi.
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Deniz Akkaya, sonrasında babası Muzaffer Akkaya'nın torununun velayetini almak için harekete geçtiğini, kendisini de hapse attırmak istediğini ileri sürmüştü.
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Londra'da yaşayan Efe Önbilgin, 15 yaşındaki kızının velayetinin kaldırılması için 29 Mayıs 2024'te İstanbul 4. Aile Mahkemesi'nde dava açtı. O davada, bugün ara karar açıklandı. Açıklanan kararda; A.Ö'nün babasıyla kalmak istediği ve eğitimine babasının yanında devam etmek istediği bildirildi.
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A.Ö'nün Çocuk Esirgeme Yurdu'nda daha fazla kalmasının mağduriyete yol açacağı için babası Efe Önbilgin'e teslimine karar verildi. Ara kararde; geçici velayete ilişkin talebin, dosya kapsamı dikkate alınarak deliller toplandıktan sonra değerlendirilmesine karar verilmesi gerektiğine ilişkin ifadeleri yer aldı.
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Deniz Akkaya, yaptığı açıklamada; "Çocuğumun velayetini falan vermedim. Sadece 15 senedir ilk defa babasıyla yaz tatiline çıkacak. Babasıyla yaz tatiline çıkması için izin verdim" dedi.
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Zorlu süreci babasının yayında geçirmek isteyen A.Ö, dün gece Efe Önbilgin tarafından teslim alındı. Bu anın görüntüsünü Avukat Şeyda Yıldırım yayınladı. Yıldırım şunları yazdı: 28.05.2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Sarıyer Çocuk Büro Amirliğince Marmara Çocuk Destek Merkezi’ne teslim edilen A.Ö. İstanbul 4. Aile Mahkemesi ve İstanbul 3. Çocuk Mahkemesi’nin 14.06.2024 tarihli kararları doğrultusunda az önce babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı. Devam eden yargılama süreçleri ve mevcut yayın yasağı kararları nedeniyle sadece bu kadar bilgi vermekle yetiniyor ve mutluluğumuzun resmini sizlerle paylaşmak istiyorum. Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Marmara Çocuk Destek Birimi, değerli hocalarımız, tüm personel ve A.Ö'nün üstün yararı için emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil ama bugünün A.Ö'nün yeni hayatının ilk günü olması ve önündeki uzun yıllarda yüzünün hep gülmesi tek dileğimizdir...