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        Haberler Gündem Güncel Gizem acısı! Kaza kurbanı oldu, annesi ve babası gibi kasımda yaşamını yitirdi | Son dakika haberleri

        Gizem acısı! Kaza kurbanı oldu, annesi ve babası gibi kasımda yaşamını yitirdi

        İzmir'de yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Kentte bir kavşakta belediye otobüsünün çarptığı 24 yaşındaki Gizem S. hayatını kaybetti. Gizem'in kuzeni Hayat Çetinkaya ise, "İşe giderken maalesef vahim bir kaza oluyor. Bu bir kaza değil, cinayet. Gizem karşıya geçiyormuş. Görenler, otobüsün hızlı geldiğini söyledi. 20 metreye yakın sürüklemiş" dedi. Çetinkaya ayrıca, "Annesi, babası ve kendisi de kasım ayında yaşamını yitirdi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:10 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:10
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        Gizem acısı! İşe giderken kaza kurbanı oldu
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        İzmir'de kavşakta belediye otobüsünün çarptığı hasta bakıcı Gizem S. (24) hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Gizem'in hem öksüz hem yetim olduğunu belirten kuzeni Hayat Çetinkaya (38), ikizi Sinem'in hala kazanın etkisinde olduğunu belirterek, "Annesi, babası ve Gizem, kasım ayında öldü. Gizem, ikizini evlendirmek istiyordu" dedi.

        BELEDİYE OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

        Kaza, önceki gün saat 19.00 sıralarında, Balçova ilçesi İnciraltı Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştırma birimi ESHOT'a ait A.A. (45), adlı kadın şoförün kullandığı şehir içi otobüsü, kavşaktan dönerken, yolun karşısına geçmeye çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde hasta bakıcı Gizem S.'ye çarptı.

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        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı Gizem S.'yi ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gizem S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü A.A. gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        "KAZA DEĞİL, CİNAYET"

        Dün toprağa verilen Gizem S.'nin kuzeni Hayat Çetinkaya (38), "Gizem işe giderken maalesef vahim bir kaza oluyor. Bu bir kaza değil, cinayet. Gizem karşıya geçiyormuş. Görenler, otobüsün hızlı geldiğini söyledi. 20 metreye yakın sürüklemiş" dedi.

        Gizem'in hem öksüz hem de yetim olduğunu belirten Çetinkaya, "Gizem, 10'ar yıl arayla şeker hastalığından annesini ve kalp krizinden babasını yitirdi. 10 yıl sonra da Gizem'i kaybettik. Annesi Havva, babası Aydoğan ve kendisi kasım ayında öldü" diye konuştu.

        "HAYALLERİ VARDI, HAYATI BİTTİ"

        Gizem'in annesinin vasiyetini yerine getirip topluma faydalı olmak için hasta bakıcı olduğunu belirten Çetinkaya, "Annesine, babasına, dedesine, babaannesine Gizem bakmıştı. Bu kız hayattan koparıldı. Şoför belki hızlı belki de dikkatsizdi. Bunu bilmiyorum ama ortada 24 yaşında bir genç kızın hayalleri vardı, hayatı bitti. Gizem'in ikizi Sinem var. İkizini evlendirmek istiyordu. Mutlu bir yuva kursun istiyordu. Ayrıca yaşlı bakımevi kurmak isteyen bir çocuktan bahsediyorum. İkizi tamamen aklını kaybetti. Sinem, hastanede ve ikizinin öldüğüne inanmıyor. O yolda 1 ay önce de kaza oluyor. Yine aynı şekilde bir insan can veriyor. Bunun sorumlusu kimse cezalandırılmalı" diye konuştu.

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