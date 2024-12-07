Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan "sıkıyönetim" özrü

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanı Yoon, parlamentonun oyuyla kısa sürede kaldırılan sıkıyönetim ilanının ardından ilk kez kamunun karşısına çıktı.

Yoon, televizyonda yaptığı konuşmada, sıkıyönetim ilanının kamuoyunda yol açtığı endişeler nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Gerçekten üzgünüm ve bu beklenmedik durumdan endişe duyan halkımızdan özür diliyorum." dedi.

"SIKI YÖNETİM KARARINI ÇARESİZLİK DUYGUSUYLA ALDIM"

Sıkıyönetim kararını, devlet başkanı olarak "çaresizlik duygusuyla" aldığını ifade eden Yoon, bu ani kararın halkta yol açtığı endişe ve rahatsızlığı gördüğünü, bir daha böyle bir girişimde bulunmayacağını söyledi.

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AA'nın haberine göre; Yoon, sıkıyönetim kararının yasal ve siyasal tüm sorumluluğunu üstleneceğini vurgulayarak, bugün Ulusal Meclis'te yapılacak azil oylaması öncesinde, göreviyle ilgili kararı, üyesi olduğu ve kendisini başkanlığa aday gösteren iktidardaki Halkın Gücü Partisine (PPP) bıraktığını kaydetti.