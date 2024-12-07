Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Asya-Pasifik Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan "sıkıyönetim" özrü | Dış Haberler

        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan "sıkıyönetim" özrü

        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi yaptığı beklenmedik sıkıyönetim ilanı nedeniyle özür dilerken, bugün mecliste yapılacak azil oylaması öncesinde kendisiyle ilgili kararı iktidar partisine bıraktığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 06:40 Güncelleme: 07.12.2024 - 06:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan "sıkıyönetim" özrü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanı Yoon, parlamentonun oyuyla kısa sürede kaldırılan sıkıyönetim ilanının ardından ilk kez kamunun karşısına çıktı.

        Yoon, televizyonda yaptığı konuşmada, sıkıyönetim ilanının kamuoyunda yol açtığı endişeler nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Gerçekten üzgünüm ve bu beklenmedik durumdan endişe duyan halkımızdan özür diliyorum." dedi.

        "SIKI YÖNETİM KARARINI ÇARESİZLİK DUYGUSUYLA ALDIM"

        Sıkıyönetim kararını, devlet başkanı olarak "çaresizlik duygusuyla" aldığını ifade eden Yoon, bu ani kararın halkta yol açtığı endişe ve rahatsızlığı gördüğünü, bir daha böyle bir girişimde bulunmayacağını söyledi.

        REKLAM

        AA'nın haberine göre; Yoon, sıkıyönetim kararının yasal ve siyasal tüm sorumluluğunu üstleneceğini vurgulayarak, bugün Ulusal Meclis'te yapılacak azil oylaması öncesinde, göreviyle ilgili kararı, üyesi olduğu ve kendisini başkanlığa aday gösteren iktidardaki Halkın Gücü Partisine (PPP) bıraktığını kaydetti.

        GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

        Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

        Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

        Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

        Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

        Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

        Yoon, sıkıyönetim ilan etmesini kendisine öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını ise 5 Aralık'ta kabul etmişti.

        *Haberin fotoğrafları Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #güney kore
        #Yoon Suk Yeol
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        Dera ili muhaliflerin eline geçti
        Dera ili muhaliflerin eline geçti
        Yenidoğan Çetesi soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Yenidoğan Çetesi soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Böyle penaltı olmaz!
        Böyle penaltı olmaz!
        Muhaliflerden Münbiç'e operasyon
        Muhaliflerden Münbiç'e operasyon
        Bağdat'ta Dışişleri Bakanları Zirvesi
        Bağdat'ta Dışişleri Bakanları Zirvesi
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        Milli uçak KAAN'dan yeni fotoğraflar
        Milli uçak KAAN'dan yeni fotoğraflar
        Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak!
        Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak!
        ABD'den uçaklı mesaj
        ABD'den uçaklı mesaj
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı; o anlar kamerada
        Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı; o anlar kamerada
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        Suriye'nin güneyinde hareketlenme
        Suriye'nin güneyinde hareketlenme
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
        Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
        Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa