Fenerbahçe'nin tarihi serisi bitti: Jose Mourinho 2. derbisini de kaybetti!
Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Ayrıca Fenerbahçe'nin 26 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisi de sona erdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Süper Lig'de 2. derbisini de kaybetti
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
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Derbi öncesi çıktığı son 5 lig maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler ezeli rakibine kaybederken, galibiyet serisi de sona erdi.
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Jose Mourinho'nun öğrencileri son 7 lig maçında ise 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.
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26 MAÇLIK TARİHİ SERİ BİTTİ
Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 kaybeden Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezondan bu yana süren deplasman serisi bozulmuş oldu.
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Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezondan bu yana 26 deplasmandan yenilmeden ayrılırken, bu seriyi Beşiktaş deplasmanında kaybetmiş oldu.
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Fenerbahçe, ligde en son 4 Haziran 2023 tarihinde deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybetmişti.
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MOURINHO 2. DERBİSİNİ DE KAYBETTİ
Sezon başı takımın başına geçen Jose Mourinho, Süper Lig'de 2. derbisini de kaybetti.
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Ligin 6. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Fenerbahçe bu sezon aldığı 2 mağlubiyeti de derbilerde yaşadı.