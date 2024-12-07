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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hüseyin Yücel: Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım - Beşiktaş Haberleri

        Hüseyin Yücel: Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım

        Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe maçında çok güzel bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, bu ay içinde yapılacak olağanüstü genel kurulla ilgili de, "Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım. Beşiktaş hiçbir şekilde sahipsiz kalmaz. Ben olduğum sürece Beşiktaş'ı asla yalnız bırakmayacağım" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 23:07 Güncelleme: 07.12.2024 - 23:07
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        "Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım!"
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, derbi maçta konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür eden Yücel, "Çok güzel bir galibiyet aldık. Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır demiştim. Taraftarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde kazandık. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bir tepki koydular. Maçtan önce de soyunma odasında görüşmüştük. Başkanım merak etmeyin elimizden gelen tüm mücadeleyi yapacağız dediler" diye konuştu.

        "SERDAR HOCA İLE DEVAM ETMEYİ ARZU EDERİM"

        Derbide takımın başında yer alan Serdar Topraktepe ile ilgili de konuşan Yücel, "Serdar hoca bu zor dönemde görevi devraldı. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan sorumluluk aldı. Onun da ellerine sağlık teşekkür ediyorum. Umarım onunla daha güzel günler görmeye devam edeceğiz. Serdar hoca kendisi bırakmadığı müddetçe devam etmeyi arzu ederim. Ekibini güçlendirmek lazım. Önümüzde seçim var. Şu an macera aramaya gerek yok. Serdar hoca büyük fedakarlık yaptı, o fedakarlığın karşısında bizim ona karşı aynı fedakarlıkta bulunmamız lazım" dedi.

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        "BEŞİKTAŞ'I RAHATSIZ EDİCİ SÖYLEMLERDEN KAÇINALIM"

        Siyah-beyazlıların çalkantılı günlerden geçtiğini de belirten Başkan Yücel, "Herkes televizyona çıkıp cevaplar veriyor. Olaylar kişiselleşmiş durumda. En başından bugüne kadar Beşiktaş camiası 121 yıllık bir çınar. Bundan sonra Beşiktaş'ı maddi ve manevi olarak rahatsız edici söylemlerden artık kaçınalım. Seçim kararı aldık, hayırlısı neyse o olsun. Tüm sorumluluğu üstüme alıyorum. İyisiyle kötüsüyle bana yazsınlar fark etmez. Beşiktaş'a zarar verecek söylemlerden kaçınalım" şeklinde konuştu.

        "BEŞİKTAŞ HİÇBİR ŞEKİLDE SAHİPSİZ KALMAZ"

        Hüseyin Yücel, görevinin başında olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

        "Bizim ilkemiz hep şeffaflık oldu göreve geldiğimizden beri. Bundan sonra da şeffaf davranacağız. Bizler yönetici olarak görevimizi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım, elimi kolumu değil vücudumu taşın altına koydum. Beşiktaş hiçbir şekilde sahipsiz kalmaz. Ben olduğum sürece Beşiktaş'ı asla yalnız bırakmayacağım."

        "BEŞİKTAŞ'I YALNIZ BIRAKMAK EN KOLAY İŞTİ"

        Yönetim kurulundaki arkadaşlarının desteğini aldığını da sözlerine ekleyen Yücel, "Beşiktaş galibiyetlerle, mağlubiyetlerle yönetici seçmemeli. Başkan adayları galibiyet ve mağlubiyetlere bakmamalı. Hodri meydan demiştim, herhangi bir şey beklemeye gerek yok. Beşiktaş için elini taşın altına koyan herkes benim için kutsaldır. Tüm ağabeylerimi, kardeşlerimi bekliyorum adaylık için. En büyük şereflerden biri Beşiktaş başkanlık makamıdır. Mayısta aday olurum ya da olmam ama bugün istifa etmek, Beşiktaş'ı yalnız bırakmak, kaçmak en kolay işti. Tüm yönetim kuruluyla beraber oturup konuştuk. Bütün arkadaşların desteğini aldım. İstifa edip gidebilirdim ama o zaman Beşiktaş'ı büyük bir kaosa sokardık. Böyle bir şeye izin vermeyeceğimize karar verdik" dedi.

        "BEN İCRAATIMLA VAR OLMAYI DOĞRU BULUYORUM"

        Hüseyin Yücel, geçtiğimiz günlerde sarf ettiği 'hodri meydan' ifadesine de açıklık getirerek, "Slogana gerek yok icraata gerek var. Sabahtan akşama kadar slogan atmanın faydası yok. Ben icraatımla var olmayı doğru buluyorum. Umarım çok fazla aday çıkar. Beşiktaş zor bir dönemden geçerken insanların sırça köşklerinde atıp tutmaları değil tam tersine gelip burada sorumluluk almalarını ümit ediyorum. 3 hafta var seçime, skorlara bakmayalım. İsmi geçen adaylar da büyük Beşiktaşlı, hepsinin başımın üstünde yeri var. Onları da seçime davet ediyorum. Hodri meydan ifadesinden rahatsızlık olmuş, bundan kastım gelin buyurun hep beraber çıkalım yarışalım" şeklinde konuştu.

        Hüseyin Yücel, yönetim kurulunda değişiklik olacağını da sözlerine ekledi.

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