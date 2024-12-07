Katedralin en önemli figürlerinden biri Güney Kulesi'dir ve burada bulunan çan yaklaşık 13 ton ağırlığındadır. İsmi Emmanuel olan Çan, adını İncil'den almaktadır. Anlamı "Tanrı bizimle" demektir.

Krallar Galerisi olarak bilinen bölümde ise İsrail'in ve Yahuda'nın 24 kralının heykelleri bulunur.

Ayrıca ünlü Meryem Ana Heykeli de katedralin içindedir. Heykel, "Paris'in bâkiresi" anlamına gelir. İncil'e ve Kur'an'a göre Hz. Meryem bakire olmasına rağmen Hz. İsa'yı doğurmuştur ve bu bir mucize sayılmaktadır.