Notre Dame Katedrali ziyaretçilere açıldı
2019 yılında çıkan büyük bir yangınla ciddi hasar alan Notre Dame Katedrali, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımlarıyla açıldı. Açılış törenine ayrıca Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de katıldı.
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1163 yılında yapımına başlanan Notre Dame Katedralinin tamamlanması 200 yılı aşmıştır. Gotik mimârînin önemli örneklerinden birini teşkil eden Katedral, Katolik Dünyası için simgesel öneme sahiptir. Notre Dame anlam olarak "Bizim Hanımefendimiz" demektir ve Hz. Meryem'i sembolize eder.
2019 yılında çıkan ve 9 saat süren yangında çok ciddi hasar alan katedral için 48 saat içinde 1 milyar euro'yu aşan miktarda bağış toplandı. Katedral tamamlanan restorasyon sonrası 7 Aralık 2024 tarihinde açıldı.
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Katedralin açılışı için davetli olanların başında 47. ABD Başkanı Donald Trump gelmektedir. Donald Trump'ın yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da davetliler arasında yer aldı.
Donald Trump, Zelenskiy ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, katedralin açılışı sonrasında üçlü bir zirve gerçekleştirdi.
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Katedralin en önemli figürlerinden biri Güney Kulesi'dir ve burada bulunan çan yaklaşık 13 ton ağırlığındadır. İsmi Emmanuel olan Çan, adını İncil'den almaktadır. Anlamı "Tanrı bizimle" demektir.
Krallar Galerisi olarak bilinen bölümde ise İsrail'in ve Yahuda'nın 24 kralının heykelleri bulunur.
Ayrıca ünlü Meryem Ana Heykeli de katedralin içindedir. Heykel, "Paris'in bâkiresi" anlamına gelir. İncil'e ve Kur'an'a göre Hz. Meryem bakire olmasına rağmen Hz. İsa'yı doğurmuştur ve bu bir mucize sayılmaktadır.
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Katedralin restorasyonunda 1300'ü aşkın zanaatkâr ve işçi çalıştı. Emmanuel Macron geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada zanaatkâr ve işçilere özellikle müteşekkir olduğunu dile getirdi.
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Katedral'in adı bir de Viktor Hugo'nun meşhur romanı "Notre Dame'ın Kamburu" ile anılmaktadır. Viktor Hugo esasen romana bu ismi özellikle vermiş ve Notre Dame Katedrali'nin şehir planlaması adı altında yıkılmaması için duyarlılık göstermiştir.
Kezâ 19. yüzyıl bütün Avrupa'da şehir planlamasının geliştiği bir yüzyıldır.
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Georges Eugene Haussmann özellikle Paris şehir planında önemli rol oynamıştır. Yolların genişletilmesi için birçok bina yıkılmıştır. Notre Dame Katedrali'nin de aynı akıbete uğramaması için Viktor Hugo ünlü romanını kaleme almıştır.
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