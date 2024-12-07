Jose Mourinho: Biz daha iyiydik!

"BİZ DAHA İYİYDİK"

Bugün hak edenin kaybettiği bir maç olduğunu söyleyen Jose Mourinho, “Buraya gelmeden önce hakem odasına gittim ve kendisini tebrik ettim. Bugün saha içinde yanlışı oldu mu bilmiyorum ama benim hissiyatım iyiydi. Hakem yönetimi tutarlıydı. Maçın kontrolünü elinde tuttu. Oyuncular da dürüst mücadele etti. Bugün hak edenin kaybettiği bir maç oldu. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. İyi savaştılar ama bugün beraberlik için savaştılar. Biz galibiyet için savaştık. 1.5 pozisyonları vardı. Bizim 2 tane direğimiz vardı. Oyuncularım bugün kazanmak için oynadı. Biz maçı kazanmak için yeteri kadar pozisyon ürettik. Onlar pozisyon üretemediler. Futbol böyle bir oyun. Daha iyisini yapabilirdik. Oyuncularım bence kazanmak için yapılması gereken şeyleri yaptılar. Ben dürüst bir şekilde analizimi dile getiriyorum. Bugün kazanmayı hak ettik. Minimum beraberliği hak ettik. Oyuncularımın üzerinde baskı hissettiğini düşünmüyorum. Puan farkı yarın 6’ya çıkarsa bile yarışın içerisindeyiz. Bize muhakkak eleştiriler gelecek. Sonuna kadar yarışın içerisinde olacağız ve sonunda ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.