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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho: Biz daha iyiydik! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho: Biz daha iyiydik!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1-0 kaybedilen Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun açıklamaları...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 21:58 Güncelleme: 07.12.2024 - 22:44
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        • 1

          Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

        • 2

          "BİZ DAHA İYİYDİK"

          Bugün hak edenin kaybettiği bir maç olduğunu söyleyen Jose Mourinho, “Buraya gelmeden önce hakem odasına gittim ve kendisini tebrik ettim. Bugün saha içinde yanlışı oldu mu bilmiyorum ama benim hissiyatım iyiydi. Hakem yönetimi tutarlıydı. Maçın kontrolünü elinde tuttu. Oyuncular da dürüst mücadele etti. Bugün hak edenin kaybettiği bir maç oldu. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. İyi savaştılar ama bugün beraberlik için savaştılar. Biz galibiyet için savaştık. 1.5 pozisyonları vardı. Bizim 2 tane direğimiz vardı. Oyuncularım bugün kazanmak için oynadı. Biz maçı kazanmak için yeteri kadar pozisyon ürettik. Onlar pozisyon üretemediler. Futbol böyle bir oyun. Daha iyisini yapabilirdik. Oyuncularım bence kazanmak için yapılması gereken şeyleri yaptılar. Ben dürüst bir şekilde analizimi dile getiriyorum. Bugün kazanmayı hak ettik. Minimum beraberliği hak ettik. Oyuncularımın üzerinde baskı hissettiğini düşünmüyorum. Puan farkı yarın 6’ya çıkarsa bile yarışın içerisindeyiz. Bize muhakkak eleştiriler gelecek. Sonuna kadar yarışın içerisinde olacağız ve sonunda ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

        • 3

          "OYUNCULARIMI ELEŞTİREMEM"

          "Onların girdiği 1 iyi pozisyon vardı, yarım pozisyondan golü buldular. 1 tane Dzeko'nun pozisyonu vardı, çizgiden çıkardıkları vardı, direkten dönenler var. Golü önce bulsaydık farklı olurdu. Maç bizim elimizdeydi. En azından beraberliği hak etmiştik. Kontratakta harika oyuncuları vardı. Tehlikeler yarattılar. Oyuncularımı eleştiremem. Maçı kazanabilmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Beşiktaş'ı ve hakemi tebrik ediyorum."

        • 4

          "HAKEMİ VE BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDİYORUM"

          "Sonuçta bu maç 3 puan. Her 3 puan çok önemlidir. Rakibin 3 puan gerisindeyiz, 4-5-6 olabilir, en kötü senaryoyla 6 olabilir. Şampiyonluk yarışının içindeyiz. Ofansif bir kadroyla geldik. 0-0 için kazanmak için her şeyi yapıyorduk. Skoru korumaya çalışmıyorduk. Tüm dürüstlüğümle hakemi ve Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Kazanmak için daha fazlasını yapan ve daha iyi olan taraf kaybetti."

        • 5

          "LİGİ KAZANABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

          Ligi kazanabileceklerini belirten Mourinho, “Taraftarlarımıza maçı tekrar izlemelerini söylüyorum. Ne demek istediklerimi anlayacaklardır. Onların da duygularını anlıyorum. Kimse benden üzgün değildir. Kimse benden, yöneticilerden, futbolculardan daha üzgün değil. Bazı maçlar vardır takımınız hiçbir şey yapmaz. Mesela Alkmaar maçı gibi. Ama bugünkü maçı ayrı tutabiliriz. Önümüzdeki yol uzun bir yol. Şu an liderle puan farkı 3, ya da yarın 6’ya çıkacak. Şampiyonluk için oynayan takımların maçlarını yöneten hakemler bugünkü gibi olursa şampiyonluk yarışı çok iyi olur. Biz kazabileceğimizi düşünüyorum. Genel olarak Türkiye’de insanlar hakemleri tebrik etmiyorlar diye düşünüyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

        • 6
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