Hama'dan sonra Humus'a yönelen muhalif güçlerin, Humus merkezine girdiği bu sırada ise Suriye Ordu güçlerinin kenti terk ettiği bildirildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Suriye Ordusuna bağlı askerler hazırlıklarını tamamlayarak kentten büyük konvoylar eşliğinde çekilmeye başladı.

Suriye askerî yetkililerince yapılan açıklamada kentin artık savunulabilir durumda olmadığı bildirildi. Hizbullah'a bağlı özel Rıdvan Birlikleri de kentten ayrıldı.

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Muhalifler Şam'a girmeye başladı Haberi Görüntüle Suriye Ordusu çekilirken muhalif güçler de Humus kent merkezine girmeye başladı. Bu sırada Humus Cezaevinde bulunan 3500 mahkum da serbest bırakıldı. Muhalifler Humus'tan sonra hedeflerinin Şam olduğunu söylerken karşılarında bir ordu değil milis güç bulduklarını dile getirdi. Muhalifler ayrıca Suriye'de bulunan bütün etnik gruplara seslenerek, kendileriyle hiçbir sorunları olmadığını belirtti. Suriye'de yeni bir düzen kuracaklarını ifade eden muhalifler âdil bir sistem istediklerini söyledi.