Ticaret Bakanlığı açıkladı: Çocukların sağlığını tehlikeye atan o ürünler toplatılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları tek tek açıklarken, Ticaret Bakanlığı da sağlığı tehlikeye düşüren ürünler için düğmeye bastı.

Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı açıklamada, çoğunluğu çocuklara yönelik olan ürünlerde kanserojen boya kalemleri, boğulma riski taşıyan oyuncaklar, standartlara uygun olmayan çocuk kıyafetleri, değerin üzerinde "kurşun" içeren eldiven olmak üzere 10 farklı ürün piyasadan toplatılıyor.

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İşte piyasadan toplanmasına karar verilen 10 ürün: REKLAM Louren Marka Pembe-Beyaz Kareli Çocuk Bikini Takımı: Ürünün Boyun Bölgesinde açık uç bulunması nedeniyle standardın 3.3.6 maddesindeki gerekler ile sırt bölgesinde açık uçlu fonksiyonel kordon bulunması nedeniyle standartları karşılamıyor. Morçilek Marka Kız Çocuk Elbisesi: Ürün üzerinde bulunan inci parçalar koptuğundan boğulma ve aspirasyon riski oluşturmaktadır.

Zıpır Gülravaniç Marka Bebek Giyim : Numunelerin üzerine ısı ile yapıştırılmış tüm aksesuarların yıkama sonrası dökülmesi gerçekleşmiştir. REKLAM Seven Color Crystall Ball-Çok Renkli Suda Büyüyen Oyuncak: 24 saat sonrasında yüzde 50’den daha fazla büyüdüğü gözlenmiştir. Matrax marka Etkinlik Döşemeleri (Yere Serilen): 36 aylıktan daha küçük çocuklar için amaçlanan oyuncaklarda küçük parçalar olduğu için güvensiz.

Maxx Plus Marka Boya Kalemleri Ve Boya Malzemeleri: Limit değer üzerinde fitalat tespit edildi. Ftalatlar, Kanserojen maddelerdir. REKLAM Sevimli Balıkçı Marka Beceri Geliştirme Oyuncakları: Ürünün 3 yaş altı çocuklara yönelik tasarlanmasına rağmen etiketinde 3 yaş üstüne uygun olduğunun belirtilmesi. 3 yaş altı çocuklarda ise boğulma tehlikesine neden olabilir.

Kidz Tryon Marka Bisiklet, Golf Sopaları, Raketler Gibi Spor Ekipmanları, Kasklar, Patenler: Belirlenen sınır değerler üzerinde "kurşun" içermektedir. Myhaf Marka Tuz Ruhu: Üründe dokunsal uyarı ve kilitli kapak olmaması.