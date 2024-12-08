Esad rejimi tarihe karıştı: Şam'da yeni bir dönem başlıyor

Suriye’de 13 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş, başkent Şam’ın muhalifler tarafından ele geçirilmesiyle tarihi bir dönemeçten geçti. Muhalif grupların Şam’a girmesi ve rejimin sonlandığını ilan etmesi, Suriye’deki çatışmalarda yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Eski Başbakan Muhammed Gazi El-Celali, devlet kurumlarının korunması çağrısı yaparken, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bilinmeyen bir noktaya kaçtığı öğrenildi.

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Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi Haberi Görüntüle MUHALİFLERDEN TARİHİ AÇIKLAMA: "ŞAM ARTIK ÖZGÜR" Muhalif gruplar, Şam’ın kontrolünü ele geçirdikten sonra yaptıkları açıklamada, "Şam artık Esad’ın karanlık rejiminden kurtulmuştur" diyerek yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Muhalifler, kamu kurumlarının zarar görmemesi gerektiğini vurgulayarak, halkın bu kurumlara izinsiz yaklaşmamasını istedi. REKLAM ESAD REJİMİNİN ÇÖKÜŞÜ: ŞAM'DAN ÇEKİLİŞ Suriye Ordu Komutanlığı, rejimin çöküşünü resmi olarak duyurdu. Rejim güçleri, Şam Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere pek çok stratejik noktayı terk etti ve silah bırakarak çekildi.

Devlet Başkanı Beşar Esad’ın bilinmeyen bir noktaya kaçtığı belirtilirken, eski Başbakan Muhammed Gazi El-Celali, halkın belirleyeceği yeni bir yönetimle iş birliğine hazır olduğunu açıkladı. KUTLAMALAR EMEVİ MEYDANI’NI DOLDURDU Başkent Şam’ın Emevi Meydanı, rejimin düşüşünü kutlayan binlerce kişiyle doldu. Esad rejimine karşı sloganlar atan halk, bu tarihi günü coşkuyla karşıladı. Kutlamalar, yıllardır süren baskı ve çatışmaların ardından özgürlüğün simgesi olarak kayıtlara geçti.

SEDNAYA HAPİSHANESİ’NDE TARİHİ ANLAR Muhalifler, işkenceyle özdeşleşen Sednaya Hapishanesi’nde bulunan mahkumları serbest bıraktı. Bu hamle, rejim mağdurları ve aileleri için büyük bir sembolik zafer olarak değerlendirildi. Serbest bırakılan mahkumların çoğunun rejim karşıtı muhalifler ve aktivistlerden oluştuğu belirtiliyor. REKLAM UZUN SÜREN MÜCADELE SONUNDA ZAFER Son haftalarda muhalifler, rejime karşı önemli stratejik bölgelerde üstünlük sağladı. Halep, İdlib, Hama, Humus, Dera, Suveyda ve Kuneytra gibi kritik şehirlerdeki ilerleyiş, Şam’ın kontrolünü ele geçirmeleriyle taçlandı. 6 Aralık itibarıyla başkent Şam’da tam hâkimiyet sağlayan muhalifler, ülkenin geleceği için yeni umutlar doğurdu.

YENİ BİR GELECEK İÇİN İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI Muhalifler, barışçıl bir geçiş süreci için ulusal iş birliği çağrısında bulundu. Devlet kurumlarının korunması ve ülkenin yeniden inşası için başlatılan bu çağrı, uluslararası toplumda da yankı uyandırdı. Ancak Suriye’nin geleceğini şekillendirmek için atılacak adımların karmaşıklığı, önümüzdeki sürecin zorluğunu ortaya koyuyor. ARAP MEDYASI: TARİHİ DÖNÜŞÜM Arap medyasına göre, bu gelişmeler Suriye’deki çatışmanın nihai sonuna yaklaşıldığını gösteriyor. Uzmanlar, muhaliflerin açıklamalarını barışçıl bir geçiş için önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Öte yandan, uluslararası toplumun bu süreçte nasıl bir rol oynayacağı ise merak konusu.

Bu yeni dönem, Suriye için barış ve yeniden inşa çabalarını beraberinde getirirken, uzun süren savaşın ardından halkın beklentileri ve uluslararası desteğin niteliği önümüzdeki dönemin seyrini belirleyecek.