Eski hakemler Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki pozisyonları yorumladı: Sınırlarda gezinmiş!

"DJIKU SARI KART GÖRMELİYDİ"

Gedson'un sarı kart pozisyonu öncesinde Djiku'nun Emirhan'a yaptığı mücadele adil mi?

Bülent Yıldırım: İki faza ayıralım. Tadic korneri kullandıktan sonra Djiku ile Emirhan arasında temas var. Akış içinde bunu görmek gerçekten zordur. Kostic kontrol ettikten sonra Gedson'un elle oynamasını tespit etti. Çok doğru bir tespit. Arkada ne olduğunu gördüğümüz zaman; Djiku, Emirhan'ın boğazını sıkmış. Tartışmasız bir hücum faul ve sarı kart olmalıydı. Bu atlanmış. Bu maçı videodan seyretmek kolay, sahada tespit etmek zordur. Kostic kontrol etmeye çalışırken, Gedson koluyla profesyonelce eliyle oynadı. Bilerek elle oynama, direkt serbest vuruş olur. Sarı karta katılmıyorum sadece. Arka alanda da kaçırılmış bölgede Djiku'nun rakibini boğazından kuvvetli ittiğini, sarı kart olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Bu fotoğrafı gazeteye bassan, adam öldürmeye teşebbüs etmiş, sıkmış boğazını derler. Hakem açısından burada izlenecek birkaç bölge var. Ben hakemim, bir yeri tercih edeceğim, ortadaki kalabalığı tercih ederim. O yüzden niye burayı kaçırdın diye hakemi eleştiremem. Bu bir şanssızlık hakem için. İhlal var mı, var. Yüzde yüz sarı kartlık ihlal var, kırmızı bile gösterseniz niye demezsiniz. Hakem gördüm, boğazı sıktı dese neden demezsiniz. Bence itti. Yardımcı hakem, yardımcı olabilir, çünkü önünde. Eskiden yardımcı hakemler bunlara yardım ediyorlardı. Penaltı veriyorlardı, ceza alanı içinde olaya giriyorlardı. VAR çıktıktan sonra yardımcı hakemlerin melekeleri azaldı. VAR'ın da yapacağı bir şey yok.

Bahattin Duran: Hareketin bütününü değerlendirmek lazım, fotoğrafına değil.

Hocam bu pozisyon özelinde, yardımcı hakem yardım edemez. Hocam Tadic sol ayaklı bir oyuncu. Tadic'in buradan yaptığı korner vuruşu, topun kale çizgisini geçmemesini takip etmeli, dış bükey atıyor. Topun çizgiyi terk edip etmediğine bakmak zorunda yardımcı hakem. Yardımcı hakem için bu pozisyon kolay değil.