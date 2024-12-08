Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        35
        Fenerbahçe
        FB
        32
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        29
        Beşiktaş
        BJK
        25
        Göztepe
        GÖZ
        24
        ikas Eyüpspor
        EYP
        23
        Rams Başakşehir
        İBFK
        19
        Tümosan Konyaspor
        KON
        19
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        18
        Trabzonspor
        TS
        16
        Kasımpaşa
        KSM
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        8
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Eski hakemler Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki pozisyonları yorumladı: Sınırlarda gezinmiş! - Fenerbahçe Haberleri

        Eski hakemler Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki pozisyonları yorumladı: Sınırlarda gezinmiş!

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. BeIN Trio ekibi, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçın ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte eski hakemlerin yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 10:26 Güncelleme: 08.12.2024 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          BeIN Trio ekibi, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçın ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

        • 2

          "FAUL OLMALIYDI"

          Tayyip Talha'nın Tadic'e yaptığı harekette faul var mı?

          Bülent Yıldırım: Tadic'in arkası dönük. Bir dikkatsiz müdahale. Sadece faul.

          Deniz Çoban: Normal şartlarda böyle bir faul atlanmamalı. Bir şey oldu mu, olmadı ama gerginliği artırabilir atlanması.

          Bahattin Duran: Net bir faul.

        • 3

          "SARI KART GEREKMEZ"

          Gedson'un Amrabat'a faulünde kart gerekir mi?

          Deniz Çoban: Gedson, 9.15'e açılmıyor, kart görmeli deniyor ama uygulama şudur, serbest vuruş kararından sonra bir oyuncu kullanmak için rakibinin uygun süreyi beklemesi gerekir. Amrabat, bilerek Gedson'un olduğu yere vuruyor sarı kart görsün diye. Hakem, uygun şekilde atışı tekrarlatıyor.

          Bülent Yıldırım: Deniz Çoban iyi izah etti. Hakemlik açısından bir problem yok.

          Bahattin Duran: Gedson'un kart görmemesi doğru, hakemin yönetim tarzı doğru.

        • 4

          "SARI KARTA GEREK YOK"

          Tayyip Talha'nın Fred'e faulünde kart gerekir mi?

          Deniz Çoban: Kart beklentisi oldu, Fred çok itiraz etti. Umut vaad eden atak özelliğini yitirmiş, sırtı hücum edeceği kaleye dönük. Anlık çekip bırakıyor, sportmenlik dışı hareket de yok. Hakem belki taktik faulden sarı kart gösterebilir. Dakika 18, taktik maksatlı bu tip hareketler çok olmuş değil. Hakem faulü gördü. Eğer Talha'yı uyardıysa, sarı kart göstermemesini kabul ederim. Sarı karta uzağım.

          Bülent Yıldırım: Gerekçelerim aynı. Sarı kartlar, derbilerde yüzde yüz tartışmasız olmalı.

          Bahattin Duran: En doğrusu, faul verdiniz, kart göstermediniz, Tayyip Talha'yı çağırıp ciddi şekilde uyarması.

        • 5

          "KARTA GEREK YOK, UYARI YETERLİ"

          Maximin ve Svensson arasındaki gerginlik...

          Bülent Yıldırım: Kolundan tutulunca reaktif şekilde Svensson'u geriye doğru itti. Sadece faul. İlk ihlali Svensson yaptı, Maximin'in sol kolunu uzun süre tuttu. Maximin sinirlenip itti, bu yönetimde problem yok.

          Deniz Çoban: Bu gerginliğin yaşandığı yer 3. ceza sahası. Mehmet Türkmen'in en büyük şansı, oyuncuların ve teknik heyetin futbol odaklı olmasıydı. Bizim alıştığımız derbi atmosferinde olsa 3. ceza sahası içerisinde oyun kontrolü kaybolurdu. Maximin'in hareketi masum değil. Maximin kart görmeliydi. Tamam faulun çalınmış, boynundan tutup itiyorsun rakibi. Bunun futbolda yeri yok.

          Bülent Yıldırım: Hakem, Maximin'i çağırıp sert bir şekilde uyardı. Ben yeterli görüyorum.

          Bahattin Duran: Ben de uyarıyı kabul ediyorum. Uyarmasa kabul etmezdim. Sınırlarda gezinmiş. Kart gösterse doğru diyecektim. Uyarmasını da kabul ediyorum hakemin.

        • 6

          "KARTA GEREK YOK"

          21. dakikada Gedson'un Amrabat'a müdahalesi...

          Deniz Çoban: Sadece faul. Israr yok.

          Bülent Yıldırım: Gedson'un önünde takım arkadaşı var. Israr yok. Formadan şorttan çekme yok. Boş bir alan yok. Bedensel bir mücadele. Futbolcular bedensel mücadeleye alışıktır, ne zaman kabul etmezler, formaları şortları uzun süre sportmenliğe aykırı çekilirse kabul etmezler.

          Bahattin Duran: Israrlı çekme yok, kart düşünülmez.

        • 7

          "DJIKU SARI KART GÖRMELİYDİ"

          Gedson'un sarı kart pozisyonu öncesinde Djiku'nun Emirhan'a yaptığı mücadele adil mi?

          Bülent Yıldırım: İki faza ayıralım. Tadic korneri kullandıktan sonra Djiku ile Emirhan arasında temas var. Akış içinde bunu görmek gerçekten zordur. Kostic kontrol ettikten sonra Gedson'un elle oynamasını tespit etti. Çok doğru bir tespit. Arkada ne olduğunu gördüğümüz zaman; Djiku, Emirhan'ın boğazını sıkmış. Tartışmasız bir hücum faul ve sarı kart olmalıydı. Bu atlanmış. Bu maçı videodan seyretmek kolay, sahada tespit etmek zordur. Kostic kontrol etmeye çalışırken, Gedson koluyla profesyonelce eliyle oynadı. Bilerek elle oynama, direkt serbest vuruş olur. Sarı karta katılmıyorum sadece. Arka alanda da kaçırılmış bölgede Djiku'nun rakibini boğazından kuvvetli ittiğini, sarı kart olduğunu düşünüyorum.

          Deniz Çoban: Bu fotoğrafı gazeteye bassan, adam öldürmeye teşebbüs etmiş, sıkmış boğazını derler. Hakem açısından burada izlenecek birkaç bölge var. Ben hakemim, bir yeri tercih edeceğim, ortadaki kalabalığı tercih ederim. O yüzden niye burayı kaçırdın diye hakemi eleştiremem. Bu bir şanssızlık hakem için. İhlal var mı, var. Yüzde yüz sarı kartlık ihlal var, kırmızı bile gösterseniz niye demezsiniz. Hakem gördüm, boğazı sıktı dese neden demezsiniz. Bence itti. Yardımcı hakem, yardımcı olabilir, çünkü önünde. Eskiden yardımcı hakemler bunlara yardım ediyorlardı. Penaltı veriyorlardı, ceza alanı içinde olaya giriyorlardı. VAR çıktıktan sonra yardımcı hakemlerin melekeleri azaldı. VAR'ın da yapacağı bir şey yok.

          Bahattin Duran: Hareketin bütününü değerlendirmek lazım, fotoğrafına değil.

          Hocam bu pozisyon özelinde, yardımcı hakem yardım edemez. Hocam Tadic sol ayaklı bir oyuncu. Tadic'in buradan yaptığı korner vuruşu, topun kale çizgisini geçmemesini takip etmeli, dış bükey atıyor. Topun çizgiyi terk edip etmediğine bakmak zorunda yardımcı hakem. Yardımcı hakem için bu pozisyon kolay değil.

        • 8

          "DJIKU SINIRLARDA GEZMİŞ"

          Djiku'nun Gedson'a yaptığı müdahale kart gerektirir mi?

          Bülent Yıldırım: Net, tartışmasız tendona basma. Kramponun tabanı yerde. Kartın renginde şüphe yok. Net sarı kart. Bir sarı kart kaçmış oldu. Bunu yakalamalıydı.

          Deniz Çoban: Faulu çalıyorsa, bu basmayı görmüştür. Djiku, topuğa basıyor. Düdüğü çalıp sarı kartı vermemek...

          Bahattin Duran: Djiku çok sınırlarda gezinmiş, net bir sarı kart.

        • 9

          "SAINT-MAXIMIN'E KART GEREKİRDİ"

          57. dakikada Tadic için ofsayt bayrağı kalktıktan sonra Emirhan'ın Saint-Maximin'e hamlesi için sarı kart gerekir mir?

          Bülent Yıldırım: Bu pozisyon sarı kart.

          Deniz Çoban: Kontrolsüz hareketi anlatırken bunu örnek gösterirsiniz. Topla oynasa bile karşınızda rakip var, sıçramasa sonuçları daha ağrı olur. Ofsayt vardı, ihlal sayılmaz değil. Beşiktaşlı oyuncu kartı görecek, oyun yine endirekt serbest vuruş ve ofsaytla başlayacak. Tartışmasız sarı kart.

          Bahattin Duran: Tabanı rakibe gösterir şekilde, ayağı havada geliyor ve temas ediyor. Net bir sarı kart.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Esad rejimi tarihe karıştı: Şam'da yeni dönem
        Esad rejimi tarihe karıştı: Şam'da yeni dönem
        Suriye'de yaşananların ardından ABD'den ilk açıklama
        Suriye'de yaşananların ardından ABD'den ilk açıklama
        'Hanım ağa' cinayeti! Failleri torunları çıktı
        'Hanım ağa' cinayeti! Failleri torunları çıktı
        İşte Buruk'un Sivasspor 11'i!
        İşte Buruk'un Sivasspor 11'i!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        "Peki kim üretecek"
        "Peki kim üretecek"
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Kartal derbide hayata döndü!
        Kartal derbide hayata döndü!
        Büyük ilgi gördü
        Büyük ilgi gördü
        Trump, Zelenskiy ile görüştü
        Trump, Zelenskiy ile görüştü
        Modern hayat çocukların kemiklerini eritiyor
        Modern hayat çocukların kemiklerini eritiyor
        Fenerbahçe'nin tarihi serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin tarihi serisi bitti!
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        Akaryakıt istasyonunda 'orak'lı kavga: 7 yaralı
        Akaryakıt istasyonunda 'orak'lı kavga: 7 yaralı
        'Elektroşok' ve kemerli kavga kamerada
        'Elektroşok' ve kemerli kavga kamerada
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        "Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım!"
        "Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım!"
        Mourinho: Biz daha iyiydik!
        Mourinho: Biz daha iyiydik!
        Habertürk Anasayfa