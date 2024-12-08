Zihninizi uyandırın, günü kazanın: Sabah rutiniyle güne çok daha etkili başlamanın birbirinden etkili yolları!

ERKEN BAŞARI İÇİN PLAN YAPIN: BİR ÖNCEKİ GECE HAZIRLIK YAPIN

Sabah rutininizi desteklemek için işe bir önceki gece başlamalısınız. Gece yatmadan önce, tamamlamak istediğiniz görevleri veya oluşturmak istediğiniz alışkanlıkları belirlemek, güne daha planlı bir şekilde başlamanızı sağlar. Görevlerinizi yazılı bir listeye dökmek, zihinsel enerjinizi daha verimli kullanmanıza yardımcı olur ve kaygınızı azaltır.