Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!

Güncel müziğin tınısını takip eden, genç müzisyenlerin platformu Z Frekansı, bu hafta yeni dönem Türkçe müziğin en önde gelen seslerinden Selin Çıngır'ı konuk etti.

Selin tüm hayatını müzik üretimine adamış, bunun için mücadele vermiş, riskler almış genç bir Eskişehirli. Aslında çocukluğundan beri müziğin onun için ne anlam ifade ettiği net. Ancak buna rağmen müziğin kendisi için ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini kanıtlaması gereken yollardan geçti.

Şarkılarının sözleri, besteleri Selin'e ait. Selin'in müziğini dinleyenler onun iç dünyasına yolculuğa çıkıyor. Bu dünyanın içi aslında aynalarla dolu. Herkesin kendini gördüğü aynalar. Selin için de müzikleri aslında eğer bir amacı varsa, bu amaç için var: İnsanlar birbirinden çok da farklı değil, aynı hissiyatta buluşmak tarif edilemez bir his...

Düşünmek ve yazmak... Selin'in müziğini oluşturan en temel öğeler bunlar olabilir. Aslında bakıldığında her şarkı yapmak isteyen bu ikisini yapmadan yazamaz diyebiliriz ancak Selin biraz daha farklı. Yazarak düşüncelerini dışarı atıyor. Her gelen his, kağıtlara dökülüyor. Belki bir gün şarkıya dönüşüyor, ya da bir köşede kaderini bekliyor.

Selin bu noktada bana Haldun Taner'i hatırlattı. Büyük tiyatrocu Ferhan Şensoy'un anılarından dinlediğimiz kadarıyla Haldun Taner de her gün, her an yazarmış. Hiçbir şey bulamazsa gördüklerini yazarmış. Yazmak güzel.