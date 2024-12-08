13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, geçtiğimiz haziran ayında göç raporunu yayınladı.

Rapora göre Suriye, 13 yıldır süren iç savaş nedeniyle 2023 yılı sonuna kadar ülke içinde ve dışında zorla yerinden edilen 13,8 milyon kişi ile dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin merkezi oldu.

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Yaşanan mülteci dramlarının en kahreden sembolü ise Aylan bebek oldu. Sahile cansız bedeni vuran Aylan bebek, bütün dünya kamuoyunun vicdanlarını kanattı.

YÜREKLERİ YAKTI 2015 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos Adası) geçmeye çalışan Suriye uyruklu 16 kişinin içinde bulunduğu lastik botun batması sonucu aralarında 3 yaşındaki Aylan Kurdi ile 5 yaşındaki Galip Kurdi'nin de bulunduğu toplam 7 göçmen suda boğularak hayatını kaybetti. Bu olaydan sonra Aylan Kurdi'nin sahile vuran cansız bedeni tüm dünyayı derinden etkiledi.

3 MİLYON SURİYELİ TÜRKİYE'DE İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre de Türkiye'de kayıt altına alınmış geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı da 29 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 3 milyon 96 bin 157 kişi oldu.