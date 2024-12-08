Ünlü yönetmen Şerif Gören, tedavi gördüğü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gören, 17 gün önce yere düşerek başını çarpmıştı.

Şerif Gören, arkadaşlarıyla gittiği restorandan evine döndükten sonra merdivenlerden düşmüştü. Gören'in 6 dakika duran kalbi, ambulansta tekrar çalıştırılsa da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle entübe edilmişti.

80 yaşında hayata veda eden Gören'in cenazesi, pazartesi günü saat 11.00'de, Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlenecek anma töreni sonrası Beyoğlu Hüseyin Ağa Camii'nden öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Gören'in vefat haberinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran, usta yönetmen Şerif Gören’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanat dünyamızda bıraktığı eşsiz iz ve emekleri daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Hülya Koçyiğit: Çok büyük bir değeri daha kaybetmenin, Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Şerif Gören’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Sinemamıza olan büyük katkısının yanında onunla yaptığım her film benim de sinema kariyerimde çok önemli yere sahip oldu benim için. 'Kurbağalar', 'Derman', 'Firar', 'Herhangi Bir Kadın'... Onunla bu önemli filmleri yapmanın yanı sıra, Şerif’le zamanı paylaşmak, tüm o üstün yeteneğinin yanındaki mütevazı kişiliğine şahit olmak benim için çok çok kıymetli. Canım Şerif Gören, kalbimdesin, kalbimizdesin. Sevgili Şerif’e Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk sinemasının başı sağ olsun.

Türkan Şoray: Çok sevdiğim bir meslektaşımı daha kaybetmenin üzüntüsü içersindeyim.

Şerif Gören,Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden biriydi. Sinemaya unutulmayacak filmler bıraktı. 'Deprem' ve 'On Kadın' filmlerimin yönetmeniydi. Türk sinemasında adı unutulmayacak. Allah’tan rahmet diliyorum.

Deniz Barut: Saygıyla...

Erdal Özyağcılar: Şerif Gören, sinema adamı, yürek adamı, Türk sinemasının adam gibi adamı... Nurlar içinde yat. İyi ki 40 yıl önce tanımışım seni. Türk sineması seni unutmayacak.

'Yılanların öcü' (1985), 'Sen Türkülerini Söyle' (1986), 'On Kadın' (1987), 'Beyoğlunun Arka Yakası' (1987)

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Şerif Gören, 'Yılanların Öcü', 'Derman', 'Umut' ve 'Yol' gibi Türk sinemasının bol ödüllü filmlerine imza atan Şerif Gören, 14 Ekim 1944'te Yunanistan'ın İskeçe şehrinde doğdu.