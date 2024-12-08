Habertürk ekibi Şam girişinde

Suriye'de 27 Kasım'da Esad güçleriyle rejim karşıtı silahlı grupların karşı karşıya gelmesiyle başlayan gerilim bu sabah muhaliflerin Şam'a girmesiyle son buldu. Beşar Esad'ın nerede olduğu bilinmiyor, binlerce Suriyeli 13 yıllık iç savaşın ardından Şam'a gitmek üzere yola çıktı.

Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin, Şam'ın girişinden izlenimlerini aktardı.

"Şam'a giden yoldayız. Uzayıp giden bir konvoy, çok uzun bir konvoy. Arabalar birikmiş durumda. Şam'ın 6 tane giriş kapısı var. İnsanlar bulabildikleri her araçla Şam'a doğru gidiyor. HTŞ güçleri de yola çıktı.

GSM operatörleri çalışıyor. Herkes ellerinde zafer işaretleri yaparak gidiyor. Gelen araç sayısı sürekli artıyor. Yaklaşık iki saat sonra Şam'a girişler kapanmış olacak. 13 yıl aradan sonra insanlar kendi başkentlerine, evlerine gidiyor.