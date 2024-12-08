Dışişleri Bakanı Fidan: "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. "Esad ülkeyi terk etmiş durumda" diyen Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan el uzattı, ancak rejim bunu kabul etmedi. Halkın yarısı hem ülke içinde hem ülke dışında yerinden edildi. Bu sabah Suriye yeni bir aşamaya ulaştı. Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir." dedi. "Esad rejimiyle son günlerde iletişime geçtiniz mi?" sorusunu yanıtlayan Fidan, "Son birkaç aydır Cumhurbaşkanımız Esad ile iletişime geçmeye çalıştı ancak bu çağrıya yanıt alamadık. Kısacası rejimle temasımız olmadı." dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’da gerçekleştirilen "Doha Forum 2024"te basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, burada yaptığı açıklamada Suriye'de yaşanan gelişmelere değindi.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar başlıklar şöyle:
"Suriye halkı ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek. Türkiye Suriye'nin milli birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne çok büyük önem atfediyor.
Bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanınca Cumhurbaşkanı Erdoğan el uzattı, ancak rejim bunu kabul etmedi. Halkın yarısı hem ülke içinde hem ülke dışında yerinden edildi. Bu sabah Suriye yeni bir aşamaya ulaştı. Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir.
Bölge ve bölge dışında bütün aktörlere dikkatli, sakin hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz, bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa götürmemek gerekiyor. Suriye devlet kurumları korunmalı ve muhalif güçler hemen birleşmeli.
"ESAD NEREDE?" SORUSUNA YANIT
Esad'ın nerede olduğunu biliyor musunuz? sorusuna yanıt veren Fidan, "Bununla ilgili yorumda bulunmam doğru olmaz. Nerede olduğunu bilmiyoruz, muhtemelen Suriye dışındadır" yanıtını verdi.
"Esad yönetimiyle son günlerde iletişiminiz oldu mu?" sorusunu yanıtlayan Fidan, "Maalesef. Son birkaç aydır Cumhurbaşkanımız Esad ile iletişime geçmeye çalıştı ancak bu çağrıya yanıt alamadık. Rejim yavaş yavaş çöküyordu bunu gördük ve engellemek istedik. Kısacası rejimle temasımız olmadı." dedi.