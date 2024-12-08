Sivasspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN
Sivasspor - Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Li̇g'i̇n 15. haftasında li̇gi̇n yeni̇lgi̇si̇z li̇deri̇ Galatasaray, Net Global Si̇vasspor deplasmanına konuk oluyor. Galatasaray, oynadığı 13 karşılaşmada 11 gali̇bi̇yet ve 2 beraberli̇k elde etti̇. Sarı-Kırmızılıların 35 puanı bulunuyor. Ev sahi̇bi̇ Net Global Si̇vasspor ise li̇gi̇n geri̇de kalan bölümünde çıktığı 14 karşılaşmada 5 gali̇bi̇yet, 3 beraberli̇k, 6 da yeni̇lgi̇ yaşadı. Yiğidoların 18 puanı bulunuyor. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
STAT: BG Grup 4 Eylül Stadı
HAKEM: Turgut Doman
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Uğur, Emirhan, Charisis, Poungouras, Koita, G.Rodrigues, Manaj
Galatasaray: Muslera, Barış, Metehan, Sanchez, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Sallai, Osimhen
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor'a konuk oluyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 11 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya zirvede girdi.
Sivasspor, ligin geride kalan bölümde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.
GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçında sakatlığı bulunan futbolcular nedeniyle savunmada ciddi bir sıkıntı yaşıyor.
Stoper Abdülkerim Bardakcı, sağ bekte forma giyen Kaan Ayhan ile sol bek Ismail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle Sivasspor karşısında süre alamıyor.
Galatasaray'da ayrıca sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile kanat oyuncusu Yusuf Demir de karşılaşmada görev yapamıyor.
GALATASARAY'IN DEPLASMANDA GALİBİYET SERİSİ: 14 MAÇ
Galatasaray, Süper Lig'de dış sahadaki son 14 maçını kazandı.
Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 dış saha maçını kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahadaki 5 maçı galibiyetle tamamlayarak toplamda 14 maçlık seri yakaladı.
Süper Lig tarihinin dış sahada en uzun kazanma serisini elinde bulunduran Okan Buruk'un öğrencileri, Sivas deplasmanından da 3 puanla dönerek seriyi uzatmayı hedefliyor.
GALATASARAY, SON 2 MAÇINI KAZANAMADI
Galatasaray, çıktığı son 2 resmi maçından galibiyet çıkaramadı.
Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup ünvanıyla yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, son 2 resmi karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1, Süper Lig'in 14. haftasında ise sahasında ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kalmıştı.
22 KEZ GALATASARAY, 7 KEZ SİVASSPOR
Galatasaray ile Sivasspor, Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya geliyor.
İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 36 maçtan 22'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 79 golüne, Sivasspor 46 golle yanıt verdi.