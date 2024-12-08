İsrail ordusu, Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdi
İsrail ordusu, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail-Suriye arasındaki tampon bölgede yer alan Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesiyle, işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'nde tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırlarını belirleyen, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nın çöktüğünü iddia etti
Suriye'de 53 yılllık Esad rejimi ve 13 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş, muhaliflerin Şam'a girmesiyle son buldu. muhaliflerin Şam'a girmesiyle son buldu. Dünyanın gözü Suriye'de yaşananlara kilitlenmişken, İsrail, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye asker sevk etti.
İSRAİL ORDUSU HERMON DAĞI'NIN SURİYE TARAFINI ELE GEÇİRDİ
İsrail ordusu, İsrail-Suriye arasındaki tampon bölgede yer alan Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdi. İsrail basınında yer alan haberlerde, Hermon Dağı'nın Suriye tarafının İsrail Hava Kuvvetleri’ne bağlı Shaldag Birimi tarafından direnişle karşılaşmadan ele geçirildiği ifade edildi.
İsrail ordusu, ayrıca İsrail sınırına yakın Suriye’deki Ofaniya, Kuneytra, el-Hamidiye, Samdaniya el-Garbiyye ve el-Kahtaniye köyleri için uyarı yayınladı. Ordu tarafından yapılan uyarıda, "Bölgenizdeki çatışmalar İsrail ordusunu harekete geçmeye zorluyor ve size zarar verme niyetinde değiliz. Güvenliğiniz için evde kalmalı ve bir sonraki duyuruya kadar dışarı çıkmamalısınız" denildi.
NETANYAHU'DAN 'ANLAŞMA ÇÖKTÜ' İDDİASI
Öte yandan İsrail-Suriye sınırındaki Bental Dağı'nı ziyaret eden Başbakan Binyamin Netanyahu, "Biz her şeyden önce sınırımızı korumak için hareket ediyoruz. Bu bölge yaklaşık 50 yıldır 1974'te üzerinde anlaşmaya varılan bir tampon bölge, yani Güçler Ayrılığı Anlaşması (Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması) ile kontrol ediliyordu. Bu anlaşma çöktü, Suriye askerleri mevzilerini terk etti" demişti.
Netanyahu, 61 yıldır süren Baas rejiminin yıkılmasını "İran'ın şer eksenindeki önemli bir halkanın düşüşü" olduğunu öne sürerek, Suriye'deki gelişmelerin İsrail'in Esad rejimi destekçileri İran ve Hizbullah'a yaptığı saldırıların doğrudan bir sonucu olduğunu iddia etti.
Netanyahu, "Bu, Esad rejiminin başlıca destekçileri olan İran ve Hizbullah'a indirdiğimiz darbelerin doğrudan bir sonucudur.” açıklamasında bulundu.
Devrilen Esad rejiminin, "İran'ın şer ekseninin merkezi bir halkası" olduğunu öne süren Netanyahu, Esad'ın Suriye'den kaçışının yeni fırsatların yanı sıra riskler de getirdiğini savundu.
İSRAİL ORDUSU İKİ GÜN ÖNCE GOLAN TEPELERİ'NDEKİ BİRLİKLERİNE TAKVİYE YAPMIŞTI
İsrail ordusu, 6 Aralık Cuma günü Suriye'deki gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurmuştu.
KUVVETLERİN ÇEKİLMESİ ANLAŞMASI NEDİR?
Tel Aviv ile Şam arasında da 5 Haziran 1974'te Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması imzalandı. İsrail bu anlaşmayla savaş sırasında işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmeyi kabul etmiş, 1967'de işgal ettiği Golan Tepeleri'nde kalmaya devam etmişti.
NETANYAHU'DAN ESAD'IN DÜŞÜŞÜNE İLİŞKİN: "TARİHİ BİR GÜN"
İsrail ordusu, Suriye'nin içişlerine ve ülkedeki gelişmelere müdahale etmeyeceklerini belirtti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Beşar Esad'ın düşüşünü "tarihi bir gün" olarak nitelendirdi.
Bunun İsrail'in Esad'ın destekçileri İran ve Lübnan'daki Hizbullah milislerine yönelik askeri saldırılarının bir sonucu olduğunu ifade eden Netanyahu, İsrail askerlerine İsrail'in güvenliğini sağlamak için bölgedeki tampon bölgeleri ele geçirmeleri yönünde talimat verdiğini söyledi. Netanyahu, İsrail'in sınırlarına düşman güçlerin yerleşmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.