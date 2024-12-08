İsrail ordusu, Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdi

Suriye'de 53 yılllık Esad rejimi ve 13 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş, muhaliflerin Şam'a girmesiyle son buldu. muhaliflerin Şam'a girmesiyle son buldu. Dünyanın gözü Suriye'de yaşananlara kilitlenmişken, İsrail, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye asker sevk etti.

İsrail ordusu, ayrıca İsrail sınırına yakın Suriye’deki Ofaniya, Kuneytra, el-Hamidiye, Samdaniya el-Garbiyye ve el-Kahtaniye köyleri için uyarı yayınladı. Ordu tarafından yapılan uyarıda, "Bölgenizdeki çatışmalar İsrail ordusunu harekete geçmeye zorluyor ve size zarar verme niyetinde değiliz. Güvenliğiniz için evde kalmalı ve bir sonraki duyuruya kadar dışarı çıkmamalısınız" denildi.

Öte yandan İsrail-Suriye sınırındaki Bental Dağı'nı ziyaret eden Başbakan Binyamin Netanyahu, "Biz her şeyden önce sınırımızı korumak için hareket ediyoruz. Bu bölge yaklaşık 50 yıldır 1974'te üzerinde anlaşmaya varılan bir tampon bölge, yani Güçler Ayrılığı Anlaşması (Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması) ile kontrol ediliyordu. Bu anlaşma çöktü, Suriye askerleri mevzilerini terk etti" demişti.

Netanyahu, 61 yıldır süren Baas rejiminin yıkılmasını "İran'ın şer eksenindeki önemli bir halkanın düşüşü" olduğunu öne sürerek, Suriye'deki gelişmelerin İsrail'in Esad rejimi destekçileri İran ve Hizbullah'a yaptığı saldırıların doğrudan bir sonucu olduğunu iddia etti.

Netanyahu, "Bu, Esad rejiminin başlıca destekçileri olan İran ve Hizbullah'a indirdiğimiz darbelerin doğrudan bir sonucudur.” açıklamasında bulundu.