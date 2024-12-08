Sivasspor - Galatasaray: 2-3 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk olan Galatasaray, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı ve ligde 2 maç sonra galip geldi.

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METEHAN KIZARDI, ASLAN 10 KİŞİ KALDI

Sarı-kırmızılılarda Metehan Baltacı, 15. dakikada VAR incelemesinin ardından elle oynadığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Maçın hakemi Turgut Doman, savunmadaki son adam olmasından dolayı genç futbolcuya direkt kırmızı kart gösterdi ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

Ev sahibi Sivasspor, 25. dakikada eski Galatasaraylı Garry Rodrigues'in golüyle öne geçerken, bir kişi eksik oynayan Aslan, 36'da kaleci Nikolic'in büyük hatasında Yunus Akgün'ün golüyle 1-1'i yakaladı. 45+8'de Osimhen kendi kazandırdığı penaltı atışını filelere yollayarak sarı-kırmızılıları 2-1 öne geçirdi. 53'te sahneye çıkan Barış Alper Yılmaz, skoru 3-1'e getirdi. Sivasspor'da Turaç Böke'nin 90+1'deki golü skoru belirledi: 2-3. REKLAM Namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray aldığı bu galibiyetle puanını 38'e çıkardı ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada sarı-lacivertlilerle arasındaki farkı 6 puana çıkardı. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Sivasspor ise 18 puanda kaldı.

DEPLASMANDA GALİBİYET SERİSİ 15 MAÇA ÇIKTI! Galatasaray, Sivas galibiyetiyle birlikte Süper Lig'de dış sahada üst üste 15. kez kazandı. Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 dış saha maçını kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahadaki 6 maçı galibiyetle tamamlayarak toplamda 15 maçlık seri yakaladı. Süper Lig tarihinin dış sahada en uzun kazanma serisini elinde bulunduran Okan Buruk'un öğrencileri, Sivas deplasmanından da 3 puanla dönerek rekor tazeledi.

SON 17 MAÇTA YENİLMEDİ Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 17 maçta mağlup olmadı. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 17 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı. MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Stat: BG Grup 4 Eylül Hakemler: Turgut Doman, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün Net Global Sivasspor: Nikolic (Dk. 46 Ali Şaşal Vural), Murat Paluli, Sonko, Radakovic (Dk.73 Bekir Turaç Böke), Emirhan Başyiğit (Dk. 58 Pritchard), Uğur Çiftçi, Koita, Charisis (Dk. 64 Özkan Yiğiter), Poungouras, Rodrigues (Dk. 73 Balde), Manaj Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Torreira (Dk. 90 Efe Akman), Sara (Dk. 90 Kerem Demirbay), Mertens (Dk. 64 Jelert), Sallai, Yunus Akgün (Dk. 74 Nelson), Osimhen (Dk. 74 Batshuayi) Goller: Dk. 25 Rodrigues, Dk. 90+1 Bekir Turaç Böke (Net Global Sivasspor), Dk. 36 Yunus Akgün, Dk. 45+9 Osimhen (Penaltıdan), Dk. 53 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) Kırmızı kart: Dk.16 Metehan Baltacı (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk.1 Sonko, Dk. 31 Koita, 45+8 Nikolic, Dk. 77 Balde, Dk. 90+6 Manaj, Dk. 90+7 Ali Şaşal Vural (Net Global Sivasspor) Dk. 60 Mertens, Dk. 77 Sallai, Dk. 90+3 Batshuayi, Dk. 90+7 Kerem Demirbay (Galatasaray)