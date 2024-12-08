Esad rejimi düştü: Dünyadan peş peşe Suriye açıklamaları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin Beşar Esad rejiminin çökmesinin ardından ilk kez konuştu. İran ve Hizbullah'ın kayıp yaşadığını belirten Netanyahu, "Esad'ın düşüşü tarihi bir gün"

ifadelerini kullandı.

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Suriye sınırına yakın bir bölgeyi ziyaret eden Netanyahu, İsrail güçlerine ülkenin güvenliğini sağlamak için tampon bölgedeki alanları ele geçirmelerini emretti ve "Sınırımızda hiçbir düşman gücün yerleşmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da Haberi Görüntüle MACRON: BARBAR DEVLET ÇÖKTÜ Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de rejim karşıtı silahlı muhalif grupların, Şam'da kontrolü ele geçirmesinin ardından yaptığı paylaşımla, " (Beşar Esad rejimi) Barbar devlet çöktü. Sonunda." ifadeleriyle memnuniyetini dile getirdi. REKLAM Macron Suriye'deki gelişmelere ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, Esad rejiminin çökmesinden memnuniyetini dile getirdi.

Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi Haberi Görüntüle "Barbar devlet çöktü. Sonunda. Suriye halkına, onların cesaretine, sabırlarına saygımı sunuyorum. Bu belirsizlik anında, onlara barış, özgürlük ve birlik dileklerimi gönderiyorum." ifadelerini kullanan Macron, ülkesinin tüm Orta Doğu'nun güvenliğine bağlılığını sürdüreceğini aktardı. AB ESAD REJİMİNİN YIKILMASINI OLUMLU KARŞILADI Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'de Beşar Esad rejiminin yıkılmasını olumlu karşıladığını bildirerek bölgedeki tüm yapıcı ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu aktardı.

Kallas, X hesabından, Suriye'de Esad liderliğindeki 61 yıllık Baas rejiminin çökmesine ilişkin paylaşım yaptı. AB'nin önceliğinin bölgede güvenliğin sağlanması olduğunu aktaran Kallas, Suriye ve Orta Doğu'da "tüm yapıcı ortaklarla" birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Kallas, "Esad diktatörlüğünün sona ermesi olumlu ve uzun zamandır beklenen bir gelişmedir. Bu aynı zamanda Esad'ın destekçileri Rusya ve İran'ın zayıflığını da göstermektedir." ifadesini kullandı.

BELÇİKA: ON YILLARDIR SÜREN KORKU VE BASKIDAN SONRA UMUT VAR Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter ise X paylaşımda, Esad "diktatörlüğünün" sona ermesiyle Suriye'de "yeni bir dönemin başladığını" aktardı. De Sutter, "On yıllardır süren korku ve baskıdan sonra umut var. Artık tüm vatandaşların temsil edildiği ve azınlıkların korunduğu demokratik bir sisteme yer var." değerlendirmesinde bulundu. IRAK'TAN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE BAĞIMSIZLIK VURGUSU Irak hükümeti, tüm Suriyelilerin özgür iradesine saygı duyulması gerektiği ve Suriye'nin güvenliğinin, toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunmasının büyük önem taşıdığını bildirdi.

Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin ve Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Irak hükümetinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Avvadi, "istikrar çabalarını ilerletmek, güvenliği, kamu düzenini ve kardeş Suriye halkının can ve mallarını korumak amacıyla kardeş ve dost ülkelerle uluslararası temaslarının sürdüğünü" ifade etti.

"Tüm Suriyelilerin özgür iradesine saygı duyulması gerekiyor." diyen Avvadi, "Suriye'nin güvenliğinin, toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunmasının sadece Irak için değil, aynı zamanda bölgenin güvenliğiyle olan bağlantısı nedeniyle de son derece önemli olduğunu vurguluyoruz." ifadelerini kullandı. Irak Hükümet Sözcüsü Avvadi, açıklamasına şöyle devam etti:

"Irak hükümeti, kardeş Suriye halkının menfaatleri doğrultusunda, Suriye'deki tüm bileşenleri kapsayan çoğulcu bir politikanın benimsenmesine yol açacak bir diyaloğun başlaması yönündeki tüm uluslararası ve bölgesel çabalara destek veriyor. Suriyelilerin insani ve sivil haklarını koruyan, onurlu Suriye halkının sahip olduğu kültürel, etnik ve dini çeşitliliği destekleyen anayasanın, Suriye için bir zenginlik kaynağı olan bu çoğulculuğun önyargısız ve ihmal edilmeden korunması gerekmektedir. Suriye'nin içişlerine karışılmaması gerektiğini, bunun Suriye'deki durumu daha fazla çatışma ve bölünmeye sürüklemekten başka bir işe yaramayacağını hatırlatıyoruz."

IKBY: TÜM HALKLARIN VE OLUŞUMLARIN HAKLARI GÜVENCE ALTINDA OLMALI Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından, "Gelecekteki Suriye’nin özgür, huzurlu, demokratik ve istikrarlı olmasını temenni ediyoruz. Tüm halkların ve oluşumların hakları güvence altında olmalıdır." açıklamasında bulundu. IKBY Hükümetinden Esad rejiminin devrilmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Suriye’de rejimin düşmesi ve hızlı değişikliklerle yeni bir dönem başladığı belirtilerek, "Suriye halkının kararına ve iradesine saygı gösteriyoruz. Gelecekteki Suriye’nin özgür, huzurlu, demokratik ve istikrarlı olmasını temenni ediyoruz. Tüm halkların ve oluşumların hakları güvence altında olmalıdır." İfadelerine yer verildi.