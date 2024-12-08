MHK'den Barış Alper açıklaması: Hakemle konuştum!
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Sivasspor - Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'a yapılan faul hakkında konuştu.
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz için TV100'e açıklamalarda bulundu.
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"BARIŞ ALPER'E ÇOK ÜZÜLDÜK"
"Çok fazla demeç verme, basında olma gibi konular için zaman ayıramıyorum. Projelere öncelik veriyorduk. Maalesef bugün çok üzüldük. Barış Alper'e geçmiş olsun. Durumunu takip ettim. Öğrendiğim kadarıyla basmanın etkisinden çok sanıyorum dönerken, yan bağlarıyla ilgili esnemeye bakacaklarmış. Umarım korktuğumuz olmaz. Güzel haberleri yarın duyarız. Geçmiş olsun."
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"İSTEMEDİĞİMİZ ÜZÜCÜ BİR OLAY"
"Güzel şeyleri, maçlar üzerinde konuşmak isterdik. Rekabetlerle eğlenelim derken birden, hiç beklemediğimiz, istemediğimiz üzücü bir olayı konuşmak zorunda kaldık. Hakem yöneticisi olarak çok üzgünüm, yöneticilerim de üzgün."
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"POZİSYONUN ŞOKUNU YAŞIYOR, KONUŞUYORUZ"
"Bir seyirci gözüyle diyorum. Pozisyonları tek tek mercek altına almadım. Bir maçta 20'ye yakın pozisyon oluyor. Her bir pozisyonu ilk önce ön değerlendirme yapıyoruz, 24 saat içerisinde mercek altına alıyoruz, hakem hatalarını gözlemci raporunun yanına koyuyoruz. Bu değerlendirmeden muaf söylüyorum, o ana kadar kabul edilebilir düzeyde maç yönetiyordu. Yoksa şu pozisyonda haklıydı haksızdı demek istemiyorum. Onlarla şu ana kadar hiç bakmadım. Tamamen 90+5'teki olayın şokundayız hala ve onu konuşuyoruz.
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"VAR ÇAĞIRINCA 'OH' DEDİM"
"Hakem VAR tarafından çağrılınca olan hissiyatımı söyleyeyim, açıkçası hakemin görmemiş olmasını yadırgadım ilk anda. Son dakikalarda köşeye sıkıştırılır top, çok normal. Orada oyuncular yoğunlaştığı için, daha aday hakemlikte başlar, eğitimlerde oraya yanaşın, oyuncu orada sizin olduğunu hissetsin, ola ki yanlış yapacaksa hakemin orada olduğunu bilsin ki önleyici hakemlik yapalım, herhangi bir kaza bela olmadan, varsa bir ihlal, orada anında görün diye tembihleriz. Göremedi, olabilir. VAR çağırınca 'oh' dedim, VAR görevini yaptı. En büyük korkumuz, VAR'ın fahiş hatayı kaçırması. Bundan çok endişeleniyoruz. VAR hakemi davet edince ben 'oh, VAR kaçırmadı fahiş hatayı' dedim. Orada ilk görüntüyü gösterince kırmızı kart ile cezalandırması gerekir diye düşündüm. Başka ihtimal düşünmedim."
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"VAR KAYITLARI İÇİN ÖZEL UYGULAMA..."
"VAR konuşmasının yayınlanması konusu, normalde son maç bitince ve 24 saat geçince. Salı günü akşam yayınlanacaktı. Ancak, böyle bir aciliyet olduğu için acaba hemen yarın yayınlanabilir mi, özel bir uygulama olabilir mi diye düşünebiliriz. Niye bu kural değişmesin, gündeme alabiliriz."
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"VAR HAKEMİNİ ARADIM, KONUŞTUM"
"Bir hafta sonra evime, Ankara'ya döndüm. Riva'da olsaydım, bazen oluyor, maçtan sonra herkes, odayı terk ettikten sonra gidip kontrol ihtiyacı duyuyorum. Maçlar bittikten sonra pazartesi on buçuk civarlarında notlar alıyorum, ofsayt kararlarına da kadar teyit ediyorum. Hakem arkadaşlar da biliyor bunu. Yarın Riva'da olacağım. Hakem arkadaşlarımla konuştum. Maçtan sonra VAR hakemiyle konuştum. Hatırlayabildiğin kadar bana aktarabilir misin dedim. Birebir hatırlaması imkansız her konuşmayı. Büyük oranda arkadaşım aktardı. VAR hakemi prosedür olarak protokole tamamen duymuş. Bu bizim için sevindirici. Son nokta olarak seyrettikten, hangi açıları gösterdiğini, konuşmaları dinledikten sonra bakarız. Şu an gördüğüm protokol gereğini yapmış."
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"KONUŞTUM, BANA ANLATTI"
"Hakem Turgut Doman'ı aradım. Turgut Hoca ile konuştum. Böyle bir olayda, önemli bir şey olursa MHK'yi bilgilendirin deriz. Bu sefer ben aradım. Ekstra bir olay olarak görüyoruz. Arkadaşının davet ettiğini, maç esnasında krampona basma gördüğünü, davet ettiğinde de ilk gördüğü pozisyonda yine krampona basma gördüğünü, bu nedenle kararında kalacağını ifade etti. Çok da sıcak olduğu için çok bir şey sormadım. 'Peki evladım, görüntülere bak, seyret, yarın konuşuruz' deyip kapattım."
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"HAKEM 'KARARIM DOĞRUYDU' DEDİ"
"Ben hakeme şunu söyledim, '6-7 defa gösterdi VAR hakemi, ben ekranda gördüm, 6-7 defa aynı şeyi mi gördün' dedim. 'İlk başta gördüğüm buydu, kararda doğru olduğumu düşündüğüm için kararda kaldım' dedi. 'Bir daha seyret, konuşuruz' dedim. Konuşmayı derinleştirmenin manası yoktu orada. Yarın tüm işimiz bu olacak."
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"GENELDE UYGULAMA BU ŞEKİLDE OLMAZ"
"Maçtan 1 saat sonra bir mesaj atmıştım, 'Müsait olduğunuzda arayın' demişim. 19.20 civarlarında arkadaşım herhalde otele geçince bana dönmüş. Bu akşam daha fazla görüşmeyi sağlıklı görüyorum. Evlerine gitsinler. Ben de sabah saatlerinde Riva'ya geçerim. Genelde uygulama bu şekilde olmaz. Bugün biraz tabii özel durum olduğu için böyle davrandım ama genel yaklaşımım, maçta arkadaşımız hata yapsa da o konu hakkında çok bahsetmem. Zaten maçtan yeni çıkmış, niye böyle yaptın demek sağlıklı değil. Genelde temas kurmam. Konuşmaları VAR'daki konuşmaları dinleyip yapmak daha mantıklı. Arkadaşlarımla analiz ekibimiz var. Daha fazla pozisyonlar kayıt altına alınabiliyor. Her biri için yorum yapıyoruz. Bazen çözemeyince tüm MHK üyelerinin görüşünü alıyorum. Hala hemfikir olamıyorsak UEFA eğitmenlerinden görüş alıyoruz. Bazen UEFA'daki kişilere de gönderiyoruz görüntüleri, görüş alıyoruz."
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İSTİFA EDECEK Mİ?
"İstifa etmeyi düşünmüyorum. Turgut Doman idari süreçten geçecek. Normal sürecin dışında farklı bir süreç olacak."
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"VAHİM BİR HATA VAR"
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun 'Bana operasyon yapıyorlar' sözleri..
"Herkes çok sinirli. Cümlelerimi çok dikkatli söylemek durumundayım. Kamuoyuna bir mesaj veriyoruz. Hakemlerin yöneticisi olarak benim böyle bir soruya cevap vermem, yorum yapmam çok zor ve farklı yerlere çekilebilir. Şöyle bir cevap verebilirim; sonuçta bir hadise yaşadık, hakem herkesin üzerinde mutabık kaldığı, küçüğünden büyüğüne herkesin çok net kırmızı kart dediği pozisyona sarı kart verdi. Akabinde VAR teknolojisiyle çağrılıp 6-7 defa izletilip kararında ısrar etmesi, artık o saatten sonra onun bilgi eksikliği, efendime söyleyeyim yetenekle, futbolu bilmekle, niyetle ilgili olup olmadığıyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Vahim bir hata var. Bu hatayı her yönüyle araştırmaya başladık. Yarından itibaren normal sürecin dışında göreceksiniz. Bunu göreceksiniz."
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"BENİM DÖNEMİMDE BİR İLK OLACAK"
"Normalde 3-4 pozisyon izleriz, hakem notun bu, gözlemci notun bu, bize göre notun daha düşük 3 hafta bekleyeceksin, cezan bitince devam edeceksin. Yarından itibaren farklı bir süreç izleyeceksiniz. Bu kadar net olan, VAR hakeminin sana yardım ettiği noktada, bunla ilgili kararında ısrar etmenle ilgili biraz daha fazla detaylı sormak istiyoruz. Arkadaşımızın idari süreçten geçmesi, ilk anda verdiğimiz karar. Normalde böyle şeyleri yazılı sormayız, yazılı soracağız yarın. Sadece bu pozisyonu yazılı soracağız. Diğer pozisyonlarla ilgili süreç prosedürle işler. Bu olay vahamet yaratan, çok net olduğu için, bizleri endişelendirip üzdüğü için anlat arkadaşım diyerek yazılı soracağız. Benim dönemimde yazılı bir sorma olmadı."
"PMİK ile bir karar aldık. Biz madem kamuoyunu bu kadar işgal ettik, bu kadar üzdüysek buna normal bakmamızın doğruluğu yok."
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TURGUT DOMAN DÜDÜK ASACAK MI?
"Bu detaylı süreci yürüteyim. Kararımı sonra açıklayayım. Şimdi söylemem doğru olmaz. Şu an çok sıcağız, çok sinirliyiz, çok üzgünüz. VAR kayıtlarının incelenmesi, VAR ve AVAR hakemlerinin yazılı bilgisi, yardımcı hakemler ve dördüncü hakemin bilgilerine başvuracağım. Herkesin bilgisini aldıktan sonra, arkadaşlarımla karar alacağız. Sonucunu duyuracağız. Kamuoyunu bu kadar meşgul eden olay için yapmamız gerekiyor."
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"HACIOSMANOĞLU İLE KONUŞTUNUZ MU?"
"İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştünüz mü?"
"Bana pozisyonu ve görüşümü sordu. Ben de anlattıklarımı kendisine aktardım."
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DERBİ HAKEMİ İÇİN YORUM!
"Aklıma istifa gelmedi. Hakem konuşmak üzücü maalesef. Dün çok güzel bir hakemlik örneği sergiledik. Genç arkadaşımız güzel maç yönetti. Mutlu olduk. Derbide Mehmet Türkmen'i başarılı buluyorum."