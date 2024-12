MHK'den Barış Alper açıklaması: Hakemle konuştum!

"VAR HAKEMİNİ ARADIM, KONUŞTUM"

"Bir hafta sonra evime, Ankara'ya döndüm. Riva'da olsaydım, bazen oluyor, maçtan sonra herkes, odayı terk ettikten sonra gidip kontrol ihtiyacı duyuyorum. Maçlar bittikten sonra pazartesi on buçuk civarlarında notlar alıyorum, ofsayt kararlarına da kadar teyit ediyorum. Hakem arkadaşlar da biliyor bunu. Yarın Riva'da olacağım. Hakem arkadaşlarımla konuştum. Maçtan sonra VAR hakemiyle konuştum. Hatırlayabildiğin kadar bana aktarabilir misin dedim. Birebir hatırlaması imkansız her konuşmayı. Büyük oranda arkadaşım aktardı. VAR hakemi prosedür olarak protokole tamamen duymuş. Bu bizim için sevindirici. Son nokta olarak seyrettikten, hangi açıları gösterdiğini, konuşmaları dinledikten sonra bakarız. Şu an gördüğüm protokol gereğini yapmış."