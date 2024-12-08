Rıdvan Dilmen: Okan Buruk gibisini görmedim

Türkiye'nin efsane futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da "%100 Futbol" programında önemli açıklamalarda bulundu. Efsane yorumcu, Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor'u geriden gelerek 3-2 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri:

Gerçekten ilginç bir maç oldu. Klasik Okan Buruk takımını izledik. Maç 11-11 olmuş, 11-10 olmuş, kendi oyun formatında asla vazgeçmiyor. Sürekli ofansif oynamayı düşünen bir hoca. 10 kişi kalıyorsunuz bir de üstüne gol yiyorsunuz, orada bir kırılma olabilirdi. Bu riski alabilen bir teknik adam.

📺 %100 Futbol



🗣️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Gerçekten ilginç bir maç oldu. Klasik Okan Buruk takımını izledik. pic.twitter.com/Idwv48pHAu — HT Spor (@HTSpor) December 8, 2024

Okan Buruk nadir hocalardan bir tanesi. Brezilya dahil olmak üzere bütün ligleri izliyorum, ben daha onun gibisini görmedim. Okan Buruk, bizim programımızda en beğendiği hocanın en beğendiği hocanın Pep Guardiola olduğunu söylemişti. Okan Buruk, Guardiola gibi de değil. Galatasaray'ın maçlarını izlemek, keyiflinin dışında bir de yorucu.

📺 %100 Futbol



🗣️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Galatasaray'ın maçlarını izlemek, keyiflinin dışında bir de yorucu. pic.twitter.com/3dSsnS3XuZ — HT Spor (@HTSpor) December 8, 2024

Hoca, "Ben 10 kişi de kalsam oyun formatını değiştirmeyeceğim, hücum oynayıp devam edeceğim" diyor. 3-1 olduktan sonra maç 6'ya gidecekken belli değişiklikler yaptı hoca. Bence kendisinin ders çıkarması gereken şudur ki, futbol çok acımasız bir oyundur ve asla fantezi kabul etmez. 89. dakikayı gördü; Efe'yi oyuna soktu. Efe'yi oyuna sokmak ben ben bu maçı bitirdim demektir. Ama bu son dakikalar aslında çok uzundur. Rakibi ümitlendirebilirsiniz. Sara ve Torreira ikilisinden birinin sahada kalması gerekir. Sivas bırakmıştı maçı, belki Okan hoca bunu düşündü. Ama sonuca baktığımız zaman Galatasaray, farkı tekrar 6 puana çıkardı. Bu da 3 tane beraberlik kredin var anlamına gelir.