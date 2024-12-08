Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor

Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi.

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Muhaliflerin başkente girmesinin ardından çok sayıda Suriyeli de kutlama yaptı. Kutlamalar Türkiye'de birçok kentte de görüldü. Çok sayıda Suriyeli bir araya geldi.

İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, ülkelerinde Esed rejiminin devrilmesini kutladı. Kentte yaşayan Suriyeliler, sabah namazının ardından Fatih Camisi'nin avlusunda toplandı.

Tekbir getiren gruptakiler, slogan atıp, sevinç gösterisinde bulundu. Yağmura rağmen çocuklarıyla birlikte avluda toplanan Suriyeliler, birbirlerine sarılarak sevindi. Hama'da da binlerce kişi kutlamalar için sokağa çıktı Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrağı sallayan gruptakilerden bazıları çikolata dağıttı.

İstanbul'da öğrenci olduğunu belirten Nur Ahmed, Baas rejiminin devrilmesinden dolayı mutluluktan sürekli ağladığını anlatarak, ülkesine geri döneceğini söyledi. Yaklaşık 12 yıldır İstanbul'da yaşadığını belirten başka bir Suriyeli, savaş zamanı Türkiye'ye geldiğini, şu an çok mutlu olduğunu, hedeflerine ulaştığını ve ülkesine döneceğini kaydetti.

Grupta yer alan bir kişi de bugünü çok beklediklerini, herkesin çok mutlu olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin kendileri için yaptıklarını unutmayacaklarını ifade etti. Öte yandan Esenyurt Meydanı'nda toplanmak isteyen bazı Suriyelilere izinleri olmadığı için polis müsaade etmedi. Bunun üzerine ara sokaklara giden gruptakiler, tekbir getirip, sevinç gösterisinde bulundu.

Bir grup Suriyeli de Şişli'deki Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken binanın balkonundaki Esed rejimine ait bayrak indirildi. Konsolosluk önünde polis ve basın mensuplarının bekleyişi sürüyor. ŞANLIURFA Şanlıurfa'da muhalif grupların başkent Şam’a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

Suriye'deki muhalif grupların Halep'in ardından bu sabah Şam'da da kontrolü sağlaması, Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Hama'da da binlerce kişi kutlamalar için sokağa çıktı Türkiye’de en fazla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı iller arasında yer alan Şanlıurfa’da Esad yönetimi kontrolünü kaybetmesi üzerine sabah erken saatlerinde Topçu Meydanında toplanan binlerce Suriyeli, sevinç gösterisinde bulundu.

REKLAM Şanlıurfa’da yaşayan çok sayıda Suriyeli, araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturdu. Ellerinde Türk ve Suriye bayraklarla kent merkezinde gelenler, sevinç gösterisinde bulundu. Kutlamalarda bazı kişiler, Şam tatlısı ikramında bulundu. Suriye sınırında bulunan Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde de kutlamalar devam ediyor. HATAY Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda kutlama yaptı. Ülkelerine dönen Suriyelilerden Mahmud Esma, "Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" diye çağrıda bulundu.

Suriye’deki Esad rejimi karşıtı muhalifler, 12 günlük ilerleyişin ardından başkent Şam’a girdi. Gelişmeleri takip eden Suriyeliler, sabahın erken saatlerinde ellerinde Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Araç konvoyuyla şehir turu atan Suriyeliler daha sonra Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda buluştu. Bu sırada çok sayıda Suriyelinin başta Halep, Humus ve Hama olmak üzere memleketlerine dönüşü de devam etti.

İç savaş nedeniyle 6 yıl önce Hatay’a yerleşen Mahmud Esma, artık Suriye’nin kurtulduğunu ve memleketine dönmek için gümrük kapısına geldiğini söyledi. Esma, “Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün” dedi. REKLAM Abdulsafi Uhud ise 7 yıldır ev sahipliği yapan Türkiye’ye teşekkür ederek, “Misafirlik bitti. Artık hür ve özgürüz, memleketimize dönüyoruz” diye konuştu.

Hafza Sultan ise memleketine döneceği için çok mutlu olduğunu ancak ailesiyle birlikte kendilerine yıllarca ev sahipliği yapan Türkiye’den ayrılmanın da burukluk yaşattığını söyledi. KİLİS Kilis'te yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı. Suriye'deki muhalif grupların Halep'in ardından bu sabah Şam'da da kontrolü sağlaması, Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Kilis’te yaşayan çok sayıda Suriyeli, araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturdu. Ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na gelenler, sevinç gösterisinde bulundu.

LÜBNAN Suriye'de rejim karşıtı silahlı muhalif grupların, Şam'da kontrolü ele geçirmesi, Lübnan'ın Trablusşam kentinde sevinçle karşılandı. Lübnan medyasına göre, Trablusşam'ın Nur Meydanı başta olmak üzere pek çok noktasında kutlamalar yapıldı. Muhalif grupların Şam'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Nur Meydanı'nda toplanan kalabalık, Esad rejiminin devrilişini tekbirler ve havai fişeklerle kutladı.

Lübnan'ın kuzeyindeki Beddavi ve Diniyye'de de meydanlarda kutlamalar yapıldı. Lübnan-Suriye sınırına yakın noktadaki Akkar'da ise Suriye Baas Partisi'nin tabelaları indirildi. SURİYE'NİN BAYRAĞI DEĞİŞTİ Öte yandan Suriye'nin bayrağının da değiştiği ve eski bayrağın yerine muhalifleri temsil eden yeşil, beyaz ve siyah fonu üzerinde 3 kırmızı yıldız olan bayrağın kullanılmaya başlandığı da ifade edildi.