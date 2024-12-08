Muhaliflerin Şam'da kontrolü ele almasının ardından Beşar Esad'ın Baas rejimine ait simgeleri tek tek yıkılıyor.

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Gece saatlerinde Şam'da Suriyeliler tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde Hafız Esed heykelini devirdi.

Ayrıca Esad'ın başkanlık köşkü de muhaliflerin eline geçti. Köşkten ilk görüntüler de geldi.

BM'DEN YENİ RAPOR

Öte yandan Suriye'deki suçları araştıran BM Genel Kurulu tarafından görevlendirilen bir ekip, cuma günü 100'den fazla hükümet gözaltı merkezinde uygulanan sistematik işkence ve kötü muameleyi belgeleyen yeni bir rapor yayınladı.

Rapora konu olan gözaltı merkezleri de kontrol altına alındı ve bu noktalardan da ilk görüntüler gelmeye başladı.