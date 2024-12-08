Kasımpaşa resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!

Trendyol Süper Lig'de son dönemde yaşanan hakem skandallarına bir yenisi daha Trabzonspor-Kasımpaşa maçında eklendi. Kasımpaşa 1-0 öndeyken Trabzonspor lehine verilen penaltı kararı taraflı-tarafsız tüm futbol kamuoyunun tepkisini çekti. Enis Destan ile Kevin Rodrigues arasında yaşanan pozisyon sonrasında VAR, protokolü ihlal ederek hakem Zorbay Küçük'ü pozisyonu izlemeye davet etti. Küçük, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararına hükmetti.

"Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli" Haberi Görüntüle

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ESKİ HAKEMLER SKANDAL KARARI YORUMLADI

"KENDİ TAKIMI BÖYLE BİR PENALTI YESE NE KADAR MEMNUN OLURDU?"

- 73. dakikada Enis Destan’ın Rodrigues ile mücadelesinde yerde kaldığı ve Trabzonspor’un penaltı kazandığı pozisyon

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Deniz Çoban: VAR sistemi böyle bir pozisyon için yok. Burada açık bariz, gözden kaçan bir ihlal yok. Bana göre ihlal de yok. Gözden kaçmış; yüze gelen el, yumruk ve bir vurma yok. Bu pozisyonda VAR’ı en ağır şekilde eleştiririm. Zorbay Küçük’ü izledikten sonra bu kararı verdiği için de ağır şekilde eleştiriyorum. Cümlelerle pekiştirmek istemiyorum. Enis’in düşüşü olayın abartılı olduğunu, çok da inandırıcı olmadığını gösteren bir sahne. VAR’ın pozisyonu hakeme izletme şeklinde de problem var. Oyuncunun davranışlarını görse belki hakemin fikri değişecek. Oyuncunun nasıl bir beden diliyle düştüğünü görmeye hakkı var hakemin.

Bülent Yıldırım: Zaman zaman kelime dağarcığım yetersiz kalıyor. Bu durum onlardan bir tanesi. Buna benzer çok fazla temas oluyor futbolda. Burada penaltı ile uzaktan yakından bir bağ göremiyorum. Son derece yanlış bir karar ve VAR hatası olduğunu görüyorum. Burada verilmesi gereken en doğru karar Enis Destan’ın sarı kart görmesi. Çünkü bir yumruk yemiş gibi tiyatral bir meziyetle kendini yere atıyor. Kendi takımı böyle bir penaltı yese ne kadar memnun olurdu? Kendi vicdanına bırakıyorum. Bahattin Duran: Yanlış değil, çok çok çok yanlış bir VAR müdahalesi olmuş. Hakem bu pozisyonda penaltı vermemeliydi. ENİS DESTAN'A DOLANDIRICILIK ROLÜNDE "OSCAR ÖDÜLÜ" Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü! Haberi Görüntüle Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, Kevin Rodrigues'le ceza sahasında pozisyon alma mücadelesi sırasında adeta vurulmuş gibi bir anda kendini yere bıraktı. Usta aktörlere taş çıkartacak cinsten, adeta oscarlık bir oyunculuk örneği sergileyen Enis'in sarı kart görmesi gerekirken, filmin ikinci sahnesi ise futbolseverleri şoka uğrattı...

REKLAM VAR koltuğunda oturan Mustafa İlker Coşkun, 'VAR protokolünü ihlal ederek' maçın hakemi Zorbay Küçük'ü pozisyonu izlemeye davet etti. Saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen Küçük, kendini yere atan Enis Destan'a sarı kart vermek yerine penaltı noktasını göstererek, skandal bir karar daha verdi. Filmin finalinde hakemlerin istediği oldu ve Banza penaltıdan topu ağlara yolladı. Trabzonspor, hakem ve VAR desteğiyle maça ortak edilirken, Kasımpaşa'nın 2 puanı gasp edildi. SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ "Hangi vicdanla penaltı verebildin?" Haberi Görüntüle Trabzonspor-Kasımpaşa maçında bordo-mavili futbolcu Enis Destan'ın kendini yere attığı pozisyonda verilen penaltı kararı, sosyal medyada da büyük tepki çekti. Otoriteler, gündem olan düdük için maçın hakemi Zorbay Küçük ve VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u sert şekilde eleştirdi. REZAN EPÖZDEMİR: KASIMPAŞA'NIN EMEĞİNE SAYGISIZLIKTIR! Kasımpaşa'nın bugün aleyhine verilen penaltı, Türk futbolunun geldiği son noktadır. Kasımpaşa'nın puanları hakkaniyete aykırı bir şekilde garabet bir penaltıyla elinden alınmıştır. Bu yapılan Türkiyenin en kıymetli, kurumsal istikrarlı ve başarılı takımlarından biri olan… — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) December 6, 2024 FIRAT GÜNAYER: VAR SİSTEMİ, KAMERA ŞAKASI YAPABİLDİĞİNİ DE GÖSTERMİŞ! Trabzonspor - Kasımpaşa maçındaki penaltıyı izledim.



VAR sistemi aynı zamanda kamera şakası yapabildiğini de göstermiş.

Güzel gelişme.



pic.twitter.com/1W1SRLWLbp — Fırat Günayer (@firatgunayer) December 6, 2024 KASIMPAŞA MAHKEMEYE GİDİYOR! Kasımpaşa mahkemeye gidiyor! Haberi Görüntüle Kamuoyunda büyük infiale sebep olan penaltı skandalı sonrası Kasımpaşa Kulübü de hakkını aramak için harekete geçme kararı aldı. ENİS DESTAN İÇİN TFF ETİK KURULU'NA SEVK TALEBİ REKLAM Lacivert-beyazlı kulüp, kendisini yumruk yemiş gibi göstererek yere atan Enis Destan'ın TFF Etik Kurulu’na sevkini talep edecek. Futbolun saygınlığına zarar veren aldatmaya yönelik bu davranışından ötürü Enis Destan'ın cezalandırılması istenecek.

HAKEMLER MHK'YA ŞİKAYET EDİLECEK Kasımpaşa Kulübü skandal kararın başrolleri hakem Zorbay Küçük ve VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u da Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) şikayet edecek. MHK, bu hakemlere maç vermeme, dinlendirme gibi yaptırımlar uygulayabilir. Kasımpaşa Kulübü ayrıca, uğradığı zararlar nedeniyle pazartesi günü bu isimler hakkında maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlandığı öğrenildi. Lacivert-beyazlı kulübün, Enis Destan hakkında kamu görevlisini (hakem) aldattığı gerekçesiyle mahkemeye başvuracağı belirtildi. KASIMPAŞA'DAN RESMİ AÇIKLAMA: ALDATMAYA YÖNELİK BİR SUÇTUR Kasımpaşa'dan Trabzonspor maçında yaşanan skandalla ilgili resmi açıklama geldi. Paşa, yaptığı açıklama, "Kasımpaşa Spor Kulübü olarak; Federasyonumuzun bu hakeme karşı gerekli yaptırımları uygulamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. REKLAM İşte açıklamanın tamamı: "Kulübümüzün dün oynadığı maçta, spor tarihimizde hiç rastlamadığımız bir komedi yaşanmıştır. Spor ahlakından uzak, her türlü etik esasların uzağında Enis Destan isimli oyuncunun yaptığı hareket kamu görevlisi olan müsabaka hakemlerini aldatmaya yönelik bir suçtur. Bunun yanı sıra VAR protokolünün çiğnendiği maçta, orta hakemi ekrana çağıran VAR hakeminin kararı normal bir davranış değildir. Bu durum her türlü ihtimali akla getirmiştir. Kasımpaşa Spor Kulübü olarak; Federasyonumuzun bu hakeme karşı gerekli yaptırımları uygulamasını bekliyoruz. Kardeş kulüp Trabzonspor'un da bu davranıştan ötürü oyuncusu Enis Destan'ı Türk futbolu adına örnek olacak şekilde kendi içlerinde cezalandırmasını beklediğimizi belirtiriz. Ayrıca, kamu görevlisini aldatmaya yönelik bu hareketten ötürü oyuncu ve VAR protokolünü ihlal eden müsabaka hakemlerine karşı Türk futbolu adına resmi girişimlere başlayacağımızı kamuoyu ile paylaşırız."