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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!

        Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa'nın 2-2 berabere kaldığı maça Trabzonspor lehine verilen skandal penaltı kararı damga vurdu. Eski hakemler, yayıncı kuruluşta maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirirken, VAR incelemesi sonrası verilen penaltının çok yanlış bir karar olduğu yönünde birleşti. Enis Destan'ın 'oscarlık oyunculara taş çıkartan' hareketi futbolseverler tarafından da yoğun şekilde eleştirildi. Otoriteler, gündem olan düdük için maçın hakemi Zorbay Küçük ve VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u sert şekilde eleştirdi. Kasımpaşa'nın Enis Destan'ı TFF Etik Kurulu'na; skandal kararın başrolleri Zorbay Küçük ve Mustafa İlker Coşkun'u ise MHK'ya şikayet edeceği öğrenilirken Lacivert-Beyazlı kulüpten sert bir açıklama geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 13:16 Güncelleme: 08.12.2024 - 13:17
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        Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!
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        Trendyol Süper Lig'de son dönemde yaşanan hakem skandallarına bir yenisi daha Trabzonspor-Kasımpaşa maçında eklendi. Kasımpaşa 1-0 öndeyken Trabzonspor lehine verilen penaltı kararı taraflı-tarafsız tüm futbol kamuoyunun tepkisini çekti. Enis Destan ile Kevin Rodrigues arasında yaşanan pozisyon sonrasında VAR, protokolü ihlal ederek hakem Zorbay Küçük'ü pozisyonu izlemeye davet etti. Küçük, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararına hükmetti.

        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
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        ESKİ HAKEMLER SKANDAL KARARI YORUMLADI

        "KENDİ TAKIMI BÖYLE BİR PENALTI YESE NE KADAR MEMNUN OLURDU?"

        - 73. dakikada Enis Destan’ın Rodrigues ile mücadelesinde yerde kaldığı ve Trabzonspor’un penaltı kazandığı pozisyon

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        Deniz Çoban: VAR sistemi böyle bir pozisyon için yok. Burada açık bariz, gözden kaçan bir ihlal yok. Bana göre ihlal de yok. Gözden kaçmış; yüze gelen el, yumruk ve bir vurma yok. Bu pozisyonda VAR’ı en ağır şekilde eleştiririm. Zorbay Küçük’ü izledikten sonra bu kararı verdiği için de ağır şekilde eleştiriyorum. Cümlelerle pekiştirmek istemiyorum. Enis’in düşüşü olayın abartılı olduğunu, çok da inandırıcı olmadığını gösteren bir sahne. VAR’ın pozisyonu hakeme izletme şeklinde de problem var. Oyuncunun davranışlarını görse belki hakemin fikri değişecek. Oyuncunun nasıl bir beden diliyle düştüğünü görmeye hakkı var hakemin.

        Bülent Yıldırım: Zaman zaman kelime dağarcığım yetersiz kalıyor. Bu durum onlardan bir tanesi. Buna benzer çok fazla temas oluyor futbolda. Burada penaltı ile uzaktan yakından bir bağ göremiyorum. Son derece yanlış bir karar ve VAR hatası olduğunu görüyorum. Burada verilmesi gereken en doğru karar Enis Destan’ın sarı kart görmesi. Çünkü bir yumruk yemiş gibi tiyatral bir meziyetle kendini yere atıyor. Kendi takımı böyle bir penaltı yese ne kadar memnun olurdu? Kendi vicdanına bırakıyorum.

        Bahattin Duran: Yanlış değil, çok çok çok yanlış bir VAR müdahalesi olmuş. Hakem bu pozisyonda penaltı vermemeliydi.

        ENİS DESTAN'A DOLANDIRICILIK ROLÜNDE "OSCAR ÖDÜLÜ"

        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
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        Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, Kevin Rodrigues'le ceza sahasında pozisyon alma mücadelesi sırasında adeta vurulmuş gibi bir anda kendini yere bıraktı. Usta aktörlere taş çıkartacak cinsten, adeta oscarlık bir oyunculuk örneği sergileyen Enis'in sarı kart görmesi gerekirken, filmin ikinci sahnesi ise futbolseverleri şoka uğrattı...

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        VAR koltuğunda oturan Mustafa İlker Coşkun, 'VAR protokolünü ihlal ederek' maçın hakemi Zorbay Küçük'ü pozisyonu izlemeye davet etti. Saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen Küçük, kendini yere atan Enis Destan'a sarı kart vermek yerine penaltı noktasını göstererek, skandal bir karar daha verdi. Filmin finalinde hakemlerin istediği oldu ve Banza penaltıdan topu ağlara yolladı. Trabzonspor, hakem ve VAR desteğiyle maça ortak edilirken, Kasımpaşa'nın 2 puanı gasp edildi.

        SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
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        Trabzonspor-Kasımpaşa maçında bordo-mavili futbolcu Enis Destan'ın kendini yere attığı pozisyonda verilen penaltı kararı, sosyal medyada da büyük tepki çekti. Otoriteler, gündem olan düdük için maçın hakemi Zorbay Küçük ve VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u sert şekilde eleştirdi.

        REZAN EPÖZDEMİR: KASIMPAŞA'NIN EMEĞİNE SAYGISIZLIKTIR!

        FIRAT GÜNAYER: VAR SİSTEMİ, KAMERA ŞAKASI YAPABİLDİĞİNİ DE GÖSTERMİŞ!

        KASIMPAŞA MAHKEMEYE GİDİYOR!

        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
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        Kamuoyunda büyük infiale sebep olan penaltı skandalı sonrası Kasımpaşa Kulübü de hakkını aramak için harekete geçme kararı aldı.

        ENİS DESTAN İÇİN TFF ETİK KURULU'NA SEVK TALEBİ

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        Lacivert-beyazlı kulüp, kendisini yumruk yemiş gibi göstererek yere atan Enis Destan'ın TFF Etik Kurulu’na sevkini talep edecek. Futbolun saygınlığına zarar veren aldatmaya yönelik bu davranışından ötürü Enis Destan'ın cezalandırılması istenecek.

        HAKEMLER MHK'YA ŞİKAYET EDİLECEK

        Kasımpaşa Kulübü skandal kararın başrolleri hakem Zorbay Küçük ve VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u da Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) şikayet edecek. MHK, bu hakemlere maç vermeme, dinlendirme gibi yaptırımlar uygulayabilir.

        Kasımpaşa Kulübü ayrıca, uğradığı zararlar nedeniyle pazartesi günü bu isimler hakkında maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlandığı öğrenildi. Lacivert-beyazlı kulübün, Enis Destan hakkında kamu görevlisini (hakem) aldattığı gerekçesiyle mahkemeye başvuracağı belirtildi.

        KASIMPAŞA'DAN RESMİ AÇIKLAMA: ALDATMAYA YÖNELİK BİR SUÇTUR

        Kasımpaşa'dan Trabzonspor maçında yaşanan skandalla ilgili resmi açıklama geldi. Paşa, yaptığı açıklama, "Kasımpaşa Spor Kulübü olarak; Federasyonumuzun bu hakeme karşı gerekli yaptırımları uygulamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        İşte açıklamanın tamamı:

        "Kulübümüzün dün oynadığı maçta, spor tarihimizde hiç rastlamadığımız bir komedi yaşanmıştır.

        Spor ahlakından uzak, her türlü etik esasların uzağında Enis Destan isimli oyuncunun yaptığı hareket kamu görevlisi olan müsabaka hakemlerini aldatmaya yönelik bir suçtur.

        Bunun yanı sıra VAR protokolünün çiğnendiği maçta, orta hakemi ekrana çağıran VAR hakeminin kararı normal bir davranış değildir. Bu durum her türlü ihtimali akla getirmiştir.

        Kasımpaşa Spor Kulübü olarak; Federasyonumuzun bu hakeme karşı gerekli yaptırımları uygulamasını bekliyoruz.

        Kardeş kulüp Trabzonspor'un da bu davranıştan ötürü oyuncusu Enis Destan'ı Türk futbolu adına örnek olacak şekilde kendi içlerinde cezalandırmasını beklediğimizi belirtiriz.

        Ayrıca, kamu görevlisini aldatmaya yönelik bu hareketten ötürü oyuncu ve VAR protokolünü ihlal eden müsabaka hakemlerine karşı Türk futbolu adına resmi girişimlere başlayacağımızı kamuoyu ile paylaşırız."

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