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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya'da Arda Güler'e büyük övgü: Ne kadar çılgın bir oyuncusun! - Futbol Haberleri

        İspanya'da Arda Güler'e büyük övgü: Ne kadar çılgın bir oyuncusun!

        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, takımının Girona'yı 3-0 mağlup ettiği maçta fileleri havalandırarak bu sezonki ilk golünü attı. Karşılaşmanın ardından eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti ve İspanyol basını, 19 yaşındaki yıldız hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 15:40 Güncelleme: 08.12.2024 - 15:40
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        • 1

          İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, konuk olduğu Girona'yı 3-0 mağlup ederek lider Barceloona ile arasındaki puan farkını 1 maç eksiğiyle 1 puana indirdi.

        • 2

          Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 55. dakikada takımının ikinci golünü kaydederek bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

        • 3

          Real Madrid'de bu sezon ilk golünü atan Arda, eflatun-beyazlı formayla iki sezonda toplam gol sayısını ise 7'ye çıkardı.

        • 4

          Mücadelenin ardından eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti ve İspanyol basını, 19 yaşındaki yıldız hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

        • 5

          ANCELOTTI: ÇOK ÇALIŞIYOR, ÇOK KOŞUYOR

          Ancelotti, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Arda ikinci yarıda muhteşem bir çıkış yaptı ve muhteşem bir gol attı. Çok çalışıyor, çok koşuyor. Gol, üzerindeki baskıyı biraz olsun azalttı. Etrafında çok fazla baskı olan bir genç ve bu gol onun için iyi oldu." diye konuştu.

        • 6

          AS GAZETESİ: NE KADAR ÇILGIN BİR OYUNCUSUN!

          AS gazetesi ise, "Arda Güler ne kadar çılgın bir oyuncusun. Sen sadece seçilmişlerin erişebileceği harika bir gol attın. Türk futbolcu, Bellingham'ın harika asistinden yararlanarak mükemmel bir sol ayak vuruşunun ardından topu ağlara gönderdi." diye yazdı.

        • 7

          Girona karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve 89 dakika oyunda kalan Arda ise, maçın ardından Real Madrid kulüp televizyonuna konuştu.

        • 8

          "GERÇEKTEN YARDIM EDEBİLMEYİ İSTEDİM"

          "Kazandığımız ve gol attığım için çok mutluyum" diyen Türk futbolcu, "Takım olarak zor günlerden geçiyorduk. Gerçekten yardım edebilmeyi istedim. Takım harika bir oyun sergiledi. Çok koştuk, çok mücadele ettik ve net bir galibiyet elde ettiğimiz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

        • 9

          "BELLINGHAM ÇOK İYİ BİR ASİST YAPTI"

          Takım arkadaşı Jude Bellingham'ın asisti ile golünü atan Arda, "Bellingham bana çok iyi bir asist yaptı ve ben de gol attım. Gerçekten gol atmak istiyordum, çünkü bu sezon henüz Real Madrid'de bunu başaramamıştım. Bellingham'ın golünden sonra ben de gol atmak istedim ve bunu yapmaktan çok mutluyum." ifadesini kullandı.

        • 10

          "REAL MADRID İÇİN HER ŞEYİMİ VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

          Real Madrid taraftarının sevgisinin "kendisine güven verdiğini" aktaran genç futbolcu, "Onların sevgisine karşılık vermek için her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Real Madrid için her şeyimi vermeye çalışıyorum." sözlerini sarf etti.

        • 11

          Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta İtalya'nın Atalanta takımına karşı oynayacakları maçın "çok önemli" olduğunu da kaydeden milli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde son maçlarda iyi sonuç alamadıklarını ancak bu kötü gidişi Atalanta maçını kazanarak durdurmak istediklerini dile getirdi.

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