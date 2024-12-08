İspanya'da Arda Güler'e büyük övgü: Ne kadar çılgın bir oyuncusun!

"BELLINGHAM ÇOK İYİ BİR ASİST YAPTI"

Takım arkadaşı Jude Bellingham'ın asisti ile golünü atan Arda, "Bellingham bana çok iyi bir asist yaptı ve ben de gol attım. Gerçekten gol atmak istiyordum, çünkü bu sezon henüz Real Madrid'de bunu başaramamıştım. Bellingham'ın golünden sonra ben de gol atmak istedim ve bunu yapmaktan çok mutluyum." ifadesini kullandı.