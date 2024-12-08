Galatasaray'dan kırmızı kart isyanı!
Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği mücadelenin son dakikalarında Barış Alper Yılmaz'a Manaj tarafından yapılan faul sonrası, sarı-kırmızılılar kırmızı kart bekledi. Manaj'a sarı kart gösteren hakem Turgut Doman, VAR incelemesinin ardından kararını değiştirmedi. Galatasaray maçın ardından, "Barış Alper Yılmaz'a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız!" açıklamasında bulundu.
Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı maçın 90+9. dakikasında kırmızı kart bekledi.
Karşılaşmanın 90+9. dakikasında Rej Manaj, Barış Alper'e sert bir faul yaptı. Hakem Manaj'a sarı kart gösterdi.
VAR'ın uyarısıyla hakem Turgut Doman, pozisyonu monitörden izledi ancak kararını değiştirmedi.
Pozisyonda sakatlanan Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.
İŞTE YAŞANAN POZİSYON:
G.SARAY'DAN SERT AÇIKLAMA: İNSANLIĞA SIĞMAYAN FAUL
Galatasaray Kulübü, karşılaşmanın ardından Barış Alper Yılmaz'a yapılan faulle ilgili sert bir açıklama yayımladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Karşılaşmanın son dakikasında Barış Alper Yılmaz’a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız!
90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen; İYİLER DAİMA KAZANIR!"