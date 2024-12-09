Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini öldürüp kaçmıştı! Cani, 8 yaşındaki oğlunu da katletti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Mersin'de vahşet! Eşini öldürüp kaçmıştı! 8 yaşındaki oğlunu da katletti!

        Mersin'de, cumartesi günü, yeni aldıkları evin önünde eşi, 50 yaşındaki Leyla Çakmak'ı silahla öldürüp kaçan 46 yaşındaki Zafer Çakmak'ın, 8 yaşındaki oğlu M.E.'yi de öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 09:17 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşini öldürüp kaçmıştı! Cani, oğlunu da katletti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'in Akdeniz ilçesi Iğdır Mahallesi'ndeki bir otel civarında gece saatlerinde silahla vurulmuş biri çocuk 2 kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        Annesinin ardından öldürülen 8 yaşındaki M.E.
        Annesinin ardından öldürülen 8 yaşındaki M.E.

        AA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini, diğer kişinin ise yaralandığını saptadı.

        EŞİNDEN SONRA OĞLUNU ÖLDÜRMÜŞ

        Leyla Çakmak, cumartesi günü yeni evlerinin önünde katledilmişti.
        Leyla Çakmak, cumartesi günü yeni evlerinin önünde katledilmişti.

        Güvenlik güçlerince yapılan incelemelerde, ağır yaralanan kişinin, 7 Aralık'ta eşi Leyla Çakmak'ı (50) tabancayla öldürdükten sonra kaçan Zafer Çakmak (46) olduğu, tabancayla 8 yaşındaki oğlu M.E'yi öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiği tespit edildi.

        KATİL BABANIN DURUMU CİDDİ

        Eşinin ardından oğlunu öldüren Zafer Çakmak.
        Eşinin ardından oğlunu öldüren Zafer Çakmak.

        Çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Öte yandan, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen zanlının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        EŞİNİ ÖLDÜRÜP KAÇMIŞTI

        Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'nde 7 Aralık'ta yeni satın aldıkları evi temizlemeye giden Leyla Çakmak ile eşi Zafer Çakmak arasında bina önünde tartışma çıkmış, yanında bulundurduğu tabancayla eşini başından vurarak öldüren Zafer Çakmak, kaçmıştı.

        Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mersin
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        Şam yolunda uzun kuyruklar oluştu
        Şam yolunda uzun kuyruklar oluştu
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        Kabine Suriye gündemiyle toplanıyor
        Kabine Suriye gündemiyle toplanıyor
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Toprak altında kaldığı değerlendirilen araç aranıyor
        Toprak altında kaldığı değerlendirilen araç aranıyor
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        Eşini öldürüp kaçmıştı! Cani, oğlunu da katletti!
        Eşini öldürüp kaçmıştı! Cani, oğlunu da katletti!
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Habertürk Anasayfa