Mersin'de vahşet! Eşini öldürüp kaçmıştı! 8 yaşındaki oğlunu da katletti!
Mersin'de, cumartesi günü, yeni aldıkları evin önünde eşi, 50 yaşındaki Leyla Çakmak'ı silahla öldürüp kaçan 46 yaşındaki Zafer Çakmak'ın, 8 yaşındaki oğlu M.E.'yi de öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu belirlendi
Mersin'in Akdeniz ilçesi Iğdır Mahallesi'ndeki bir otel civarında gece saatlerinde silahla vurulmuş biri çocuk 2 kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİAnnesinin ardından öldürülen 8 yaşındaki M.E.
AA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini, diğer kişinin ise yaralandığını saptadı.
EŞİNDEN SONRA OĞLUNU ÖLDÜRMÜŞLeyla Çakmak, cumartesi günü yeni evlerinin önünde katledilmişti.
Güvenlik güçlerince yapılan incelemelerde, ağır yaralanan kişinin, 7 Aralık'ta eşi Leyla Çakmak'ı (50) tabancayla öldürdükten sonra kaçan Zafer Çakmak (46) olduğu, tabancayla 8 yaşındaki oğlu M.E'yi öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiği tespit edildi.
KATİL BABANIN DURUMU CİDDİEşinin ardından oğlunu öldüren Zafer Çakmak.
Çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Öte yandan, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen zanlının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
EŞİNİ ÖLDÜRÜP KAÇMIŞTI
Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'nde 7 Aralık'ta yeni satın aldıkları evi temizlemeye giden Leyla Çakmak ile eşi Zafer Çakmak arasında bina önünde tartışma çıkmış, yanında bulundurduğu tabancayla eşini başından vurarak öldüren Zafer Çakmak, kaçmıştı.