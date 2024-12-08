Şam yolunda uzun kuyruklar oluştu
Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'a doğru yola çıkan Suriyeliler, kent çevresinde yoğun araç trafiğine neden oldu.
Giriş: 08.12.2024 - 23:20 Güncelleme: 08.12.2024 - 23:21
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından Suriyeliler dönüşlere başladı.
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Şam'a giriş ve dönüş yolunda uzun kuyruklar oluştu.
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Başkent Şam'a gidiş ve dönüş yolunda uzun kuyruklar oluşturan araçlar geceyi aydınlattı.
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