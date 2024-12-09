Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi

Suriye'de 53 yıllık Esad rejimi, muhalif silahlı grupların dün sabah başkent Şam'a girmesiyle düştü. 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından muhalifler dünden bu yana Esad rejimiyle özdeşleşen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesindeki tutsakları serbest bırakıyor.

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Ancak hapishane güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre hala ulaşılamayan tutsaklar var. Muhaliflerin, Esad rejimi ile özdeşleşen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesinde tutuklu olan mahkumlara ulaşmak için haritalara bakarak binanın yapısını çözmeye çalıştığı görüntüler kaydedildi.

Muhalifler, dün Esad rejiminin düşmesinin ardından başkentin dış mahallelerinde bulunan Sednaya Hapishanesindeki tutsakları salmaya başladı. Tutsakların yıllar sonra hapishaneden çıktığı anlar kaydedildi. Muhaliflerin hapishane koridorlarında "Esad düştü. Korkmayın." diye seslendiği görüldü. 5 soruda Suriye'de neler oldu? Haberi Görüntüle ABD, 2017 yılında Esad rejimiyle özdeşleşen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya'da savaş sırasında asılan binlerce mahkumun cansız bedenini atmak için yeni bir krematoryum inşa edildiğine dair kanıtlara sahip olduğunu bildirmişti.