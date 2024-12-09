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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'tan Fed ve Powell açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması

        ABD'de başkan seçilen Donald Trump, Ocak ayında göreve başlamasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almayacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 09:55 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:11
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        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
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        Kasım 2024'te ABD Başkanlık seçimlerini kazanan ve Ocak ayında görevi devralacak olan Donald Trump, NBC News'in 'Meet the Press with Kristen Welker' programında, Fed ve Fed Başkanı Powell'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Trump, görev süresi 2026'da sona erecek olan Powell'ı görevden almak isteyip istemediğine ilişkin soruya "Hayır, öyle düşünmüyorum. Öyle bir şey göremiyorum" dedi.

        Trump, geçmişte faiz oranları konusunda tartıştığı Powell'ın sessiz bir şekilde istifa edeceğini düşünmediğini de sözlerine ekledi. Trump, Welker'a "Sanırım ona bunu söyleseydim yapardı. Ama eğer ondan bunu rica etseydim muhtemelen yapmazdı" dedi.

        Trump, röportajda ABD'nin önemli ticaret ortaklarına uygulayacağı ek gümrük vergilerinin ülkede fiyatları artırmayacağını garanti edemeyeceğini de sözlerine ekledi.

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        POWELL'IN 'İSTİFA' AÇIKLAMALARI

        Powel, geçen ay Trump'ın kendisini görevden almaya çalışması halinde görevinden erken ayrılmayı reddedeceğini belirterek, kendisinin veya diğer Fed valilerinin görev süreleri dolmadan görevden alınmasının 'yasalarca izin verilmediğini' söylemişti.

        TRUMP İLE POWELL GERİLİMİ

        Trump , 2018'in başlarında Powell'i kendisi Fed başkanlığına atamıştı. Trump ile Powell arasındaki ilişki, Trump'ın göreve geldiği ilk dönemde Fed'e ve Fed Başkanı'na sık sık saldırmasıyla bozulmuştu. Trump, 2018'in sonlarında Powell'ı görevden almaya çalışmayı özel olarak görüşse de bu gerçekleşmemişti. Trump ayrıca 2020'nin başlarında COVID-19 salgınının başlangıcında Powell'ı eleştirerek , Powell'ın birçok kötü karar aldığını ve onu görevden alma hakkı olduğunu savunmuştu.

        Biden ise Powell'ı mevcut dönemine yeniden atama kararı almıştı.

        Trump, bu yılın başlarında seçimler öncesinde Fed'in kararlarında söz sahibi olması gerektiğini düşündüğünü söylemişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #fed
        #Jerome Powell
        #Donald Trump
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