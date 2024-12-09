Esad'ın ardından... Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
Heyet El Tahrir Şam'ın lideri olduğu Esad karşıtı muhalif silahlı grupların 12 gün içinde İdlib'den Şam'a ilerleyerek 53 yıllık Esad hanedanlığını devirmesinin ardından Suriye'de yeni düzenin nasıl olacağı merak konusu. HTŞ lideri Colani halkın seçeceği bir konseyin yönetimde olacağını belirtirken, Suriye muhalefet liderlerinden Hadi Al-Bahra, serbest seçimlerin yapılabilmesi için 18 aylık bir geçiş hükümeti ve bu süre içinde yeni bir anayasa çalışması yapılması gerektiğini ifade etti.
Suriye'de 13 yıl önce başlayan iç savaş, 12 günlük operasyonla 'kısmen' sona erdi. 53 yıllık Esad hanedanlığı yıkıldı, Esad ve ailesi yurt dışına kaçtı. Suriye'nin en güçlü aktörü Heyet El Tahrir Şam'ın liderliğini yaptığı muhalif silahlı gruplar.
13 yıllık iç savaş ve 53 yıllık iktidarın ardından Suriye'de yeni düzenin nasıl olacağı, geçiş sürecinin neler barındıracağı merak konusu.
Bu konuyla ilgili Katar'da Esad karşıtlığı nedeniyle sürgünde bulunan Suriye muhalefet liderlerinden Al-Bahra açıklamalarda bulundu.
Suriye'nin yurt dışındaki ana muhalefetinin lideri Hadi Al-Bahra, Suriye'de serbest seçimlerin yapılabilmesi için 'güvenli, tarafsız ve sakin bir ortamın' tesis edilmesi amacıyla 18 aylık bir geçiş dönemi olması gerektiğini söyledi.
Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Al-Bahra, Suriye'nin altı ay içinde bir anayasa taslağı hazırlaması gerektiğini ve ilk seçimin referandum olacağını belirterek, “Anayasada parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi mi yoksa karma sistem mi olacak? Ve buna dayanarak seçim yaparız, halk liderini seçer” dedi.
Esad'ın Rusya'ya kaçışıyla ilgili de konuşan Al-Bahra, “Domino etkisi gibi bir şeydi. Yani Esad'ın gitmeye karar verdiği açıktı. Rahatladım ama biraz da üzüldüm. İşlediği tüm suçlardan sorumlu tutulmalı" dedi.
ABD'den barışçıl geçişe destek
ABD'li yetkililer, silahlı muhalif Heyet Tahrir el Şam'ın ilerleyişi karşısında rejimi çöken Suriye devrik lideri Beşar Esad'ın ardından iktidarın barışçıl bir şekilde el değiştirmesini umduklarını ifade etti.
Başkan Joe Biden bu gelişmeyi yıllardır süren iç çatışmalarla boğuşan Suriyeliler için 'tarihi bir fırsat anı' olarak nitelendirdi. Ancak bunun aynı zamanda 'bir risk ve belirsizlik anı' olduğunu da sözlerine ekledi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan ise şu açıklama yapıldı:
"Amerika Birleşik Devletleri, Suriye liderliğindeki kapsayıcı bir süreç yoluyla hesap verebilir bir Suriye hükümetine barışçıl bir iktidar geçişini kuvvetle desteklemektedir. Bu geçiş döneminde Suriye halkının devlet kurumlarının muhafaza edilmesini, temel hizmetlerin yeniden başlatılmasını ve savunmasız toplulukların korunmasını talep etmeye hakkı vardır."
HTŞ lideri Colani ne demişti?
HTŞ lideri Colani, muhalif güçlerin Şam'a ilerlediği 12 günlük süreç içinde CNN International'a bir mülakat vermiş ve halk tarafından seçilen bir konseye dayalı bir hükümet kurmanın amaçları olduğunu ifade etmişti.
Colani, Şam ele geçirildikten sonra da kuvvetlerine devlet binalarına saldırmamaları emrini vermiş, Esad'ın başbakanı Caferi resmi olarak teslim olana dek onun koordinasyonunda kalacaklarını bildirmişti.