Esad'ın ardından... Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?

Suriye'de 13 yıl önce başlayan iç savaş, 12 günlük operasyonla 'kısmen' sona erdi. 53 yıllık Esad hanedanlığı yıkıldı, Esad ve ailesi yurt dışına kaçtı. Suriye'nin en güçlü aktörü Heyet El Tahrir Şam'ın liderliğini yaptığı muhalif silahlı gruplar.

13 yıllık iç savaş ve 53 yıllık iktidarın ardından Suriye'de yeni düzenin nasıl olacağı, geçiş sürecinin neler barındıracağı merak konusu.

Suriye'nin yurt dışındaki ana muhalefetinin lideri Hadi Al-Bahra, Suriye'de serbest seçimlerin yapılabilmesi için 'güvenli, tarafsız ve sakin bir ortamın' tesis edilmesi amacıyla 18 aylık bir geçiş dönemi olması gerektiğini söyledi.

5 soruda Suriye'de neler oldu? Haberi Görüntüle

Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Al-Bahra, Suriye'nin altı ay içinde bir anayasa taslağı hazırlaması gerektiğini ve ilk seçimin referandum olacağını belirterek, “Anayasada parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi mi yoksa karma sistem mi olacak? Ve buna dayanarak seçim yaparız, halk liderini seçer” dedi.

Esad'ın Rusya'ya kaçışıyla ilgili de konuşan Al-Bahra, “Domino etkisi gibi bir şeydi. Yani Esad'ın gitmeye karar verdiği açıktı. Rahatladım ama biraz da üzüldüm. İşlediği tüm suçlardan sorumlu tutulmalı" dedi.