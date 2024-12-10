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        Haberler Magazin Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı

        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı

        Emekli manken Deniz Akkaya hakkında, kızının vesayet davasına bakan kadın hâkim hakkında attığı tivitler nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 12:10 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:10
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        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
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        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; kızının vesayet davasına bakan kadın hâkim hakkında attığı tivitler nedeniyle Deniz Akkaya hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tehdit ve hakaret suçundan soruşturma başlatmıştı. Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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