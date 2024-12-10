İsrail'den kritik noktalara saldırı: Bilgileri Esad mı verdi?

Suriyeli güvenlik kaynakları, İsrail'in Suriye'nin Akdeniz'deki Lazkiye limanını ve yakınlarındaki bir hava savunma üssünü hedef aldığını söyledi.

Bölgedeki iki güvenlik kaynağı İsrail'in Suriye'nin başkentinde bir askeri tesise ve geçmişte İran tarafından füze geliştirmek için kullanıldığını söylediği bir hükümet araştırma merkezine üç hava saldırısı düzenlediğini de duyurdu.

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Kaynaklar, İsrail'in Suriye'nin güneybatısında, Sweida kentinin kuzeyindeki Khalkhala hava üssünü de içeren en az yedi hedefi vurduğunu belirtti. İsrail hava saldırılarında, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kamışlı Askeri Havalimanı'nı da vurdu. REKLAM Anadolu Ajansı, devrilen Esad yönetimine bağlı bazı üst düzey komutanların İsrail'e koordinat sağladığı iddiasını paylaşırken, bir diğer iddia ise Beşar Esad'ın, uçağının Şam Havalimanı’ndan kalkmasına ve vurulmamasına izin verilmesi karşılığında İsrail’e gizli askeri veri tabanını teslim ettiği.

İddiaya göre bu bilgiler doğrultusunda İsrail, Suriye genelindeki bütün gizli silah depolarını, radar mevzilerini ve modernize edilmiş füze noktalarını yok etmeye başladı.