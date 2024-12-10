Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
Sivasspor deplasmanından 10 kişiyle 3 puanla dönen Galatasaray'da Okan Buruk'un yeni jokeri de Roland Sallai oldu. Macar futbolcu Sivasspor karşılaşmasında dört mevkide oynadı; istatistiklere damga vurdu
- 1
Galatasaray, Sivasspor’u 3-2’lik skorla mağlup ederken 10 kişi elde edilen zaferde öne çıkan futbolcular da vardı.
- 2
Son iki sezonda bek bölgesinde bir türlü umduğunu bulamayan Okan Buruk bu bölgelere başka pozisyonlardan futbolcu çekiyordu.
- 3
Geçmişte Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu gibi isimleri kullanan başarılı teknik direktörün son jokeri ise Roland Sallai oldu.
-
- 4
Macaristan Milli Takımı’nda genellikle santrfor arkasında görev alan Sallai, Sivasspor karşısına dörtlü savunmanın sağında başladı.
- 5
Galatasaray’dan önceki kariyerinde de üç stoperli kurguda sağ kanat bek olarak görev yapan Macar futbolcu çok yönlülüğüyle transfer edilmişti.
- 6
Sallai ilk kez dörtlünün sağında görev yapmasına rağmen yerini ve rolünü yadırgamadı. Karşısında Garry Rodrigues gibi sprinter bir oyuncu bulunmasına rağmen sağ kanattan açık vermedi.
-
- 7
Sivas deplasmanında sağ bek dışında kısa bir süre de olsa sağ stoper, sol bek ve sağ kanatta da görev yapan Sallai’nin başarılı performansı istatistik kağıdına da yansıdı.
- 8
Mücadele boyunca 8 top kapan Macar futbolcu girdiği 15 ikili mücadelenin 10’unu kazanmayı başardı. Yüzde 93’lük pas isabet oranı yakalayan Sallai ayrıca 6 kez de top uzaklaştırdı.