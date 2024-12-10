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        Haberler Dünya Kremlin Sözcüsü Peskov yanıt verdi: Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı? | Dış Haberler

        Kremlin Sözcüsü Peskov yanıt verdi: Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Esad'ın görevini bırakmasına nasıl bir oynadığı yönündeki soruya, "Esad'ın görevden ayrılma kararı kendisine ait. Diğer konuları yorumsuz bırakıyorum." diye konuştu. Rusya'nın Orta Doğu'daki askeri etkisinin geleceğine ilişkin konuşan Peskov, "Şimdi gelişmeleri derinden analiz etme zamanı. Bu belirsizlik döneminin ardından bölgenin nihai biçimini tahmin etmek şu anda zor." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:17 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:17
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        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
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        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de Baas rejiminin çökmesinin ardından Rusya'nın Orta Doğu'daki askeri etkisinin geleceğine ilişkin, "Şimdi gelişmeleri derinden analiz etme zamanı. Bu belirsizlik döneminin ardından bölgenin nihai biçimini tahmin etmek şu anda zor." dedi.

        Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konuları gazetecilere değerlendirdi.

        "Moskova'nın, Rusya'ya ailesiyle sığınan Beşar Esad'ın görevini bırakmasında nasıl bir rol oynadığı" yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Esad'ın görevden ayrılma kararı kendisine ait. Diğer konuları yorumsuz bırakıyorum." diye konuştu.

        Peskov, "Rusya'nın, Esad'ın gitmesinin ardından Orta Doğu bölgesindeki askeri etkisinin muhafaza edilmesiyle ilgili endişesi var mı?" sorusuna ise "Elbette, şimdi gelişmeleri derinden analiz etme zamanı. Bu belirsizlik döneminin ardından bölgenin nihai biçimini tahmin etmek şu anda zor." ifadelerini kullandı.

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        Rusya'nın tüm bölge ülkeleriyle temas halinde olduğunu dile getiren Peskov, "Diyaloğu sürdüreceğiz. Bölgedeki birçok ülkeyle çıkarlarımız örtüşüyor. Hem ticari, ekonomik hem de diğer konularda yeterince geniş kapsamlı işbirliğimiz var. Tüm bu süreçleri devam ettirme niyetindeyiz." dedi.

        "UKRAYNA İLE İLGİLİ HEDEFLERİMİZA ULAŞACAĞIZ"

        Sözcü Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini değerlendirerek, şunları kaydetti:

        "(Ukrayna'da) Özel askeri operasyon, Devlet Başkanı tarafından belirlenen tüm hedeflere ulaşıldığında sona erecek. Bu hedeflere ya operasyonla ya da müzakereler aracılığıyla ulaşılacak. Henüz herhangi bir müzakere süreci söz konusu değil. Ukrayna bunu reddediyor. Bu nedenle özel askeri operasyon zafere ulaşana kadar devam edecek."

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