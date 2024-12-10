Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye topraklarında ilerlemesiyle ilgili, "Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir." açıklamasında bulundu.

REKLAM advertisement1

İsrail'in ayrıştırma bölgesine girmesi ve Suriye topraklarında ilerlemesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz. Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir. Suriye'nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi kararlılıkla yineliyoruz."