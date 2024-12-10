Abonenin sözleşme süresi dolmandan yeni taahhütle fahiş zam...
Son günlerde sosyal medyada yeni sözleşme teklifine gösterilen tepkiler çığ gibi büyüyor. Operatörler telefonla müşteriyi arayarak, henüz taahhüt süresinin bitmesine uzun bir süre varken, süre bitiminde fiyatların çok yükseleceğini belirterek, bugünden değişiklik yapmayı teklif ediyor. Böylece müşteriye adeta "Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyor" ve bugünden zamlı fiyat uygulamaya başlıyor.
Son yıllarda telekomünikasyon operatörlerinin ve internet hizmet sağlayıcıların enflasyon oranlarının da üzerinde yaptığı zamları sıkça gündeme taşımıştık. Kullanıcıların sosyal medya üzerinden yaptığı şikayetler çığ gibi büyümüş, buna karşın operatörler fiyatlarını artırmaya ve taahhüt bitimlerinde kullanıcıları sürpriz ve fahiş zamlarla karşılamaya devam etmişti.
FİYATLAR YÜKSELECEK DİYEREK 6 AY ÖNCEDEN TARİFE DEĞİŞTİRME TEKLİFİ
Tepkiler büyüdükçe operatörlerin taktiği de değişmeye başladı. Son günlerde yeni bir yöntem gündeme oturmuş durumda. Kullanıcılar bu kez, henüz taahhüt süreleri bitmeden aranarak, sözleşme bitiminde çok yüksek fiyatlarla karşılaşabilecekleri konusunda uyarılıyor. Başta çok masum gibi gözüken bu yöntemle, örneğin 6 ay sözleşmesi bulunan ve düşük ücret ödeyen kullanıcıya bugünden zamlı tarifeyi indirimli diyerek satabiliyorlar. Yani tabiri yerindeyse 6 ay sonra gelecek zammı işaret ederek, kullanıcılara "Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar".
Böyle olunca kullanıcı aslında kendi yararına olduğunu sanarak zamlı tarifeye henüz sözleşmesi varken geçmiş oluyor.
SOSYAL MEDYADAN AÇIK ÇAĞRI
Uzun bir zamandır bu şekilde bir yönteme başvuran operatörlerin bu kullandığı yöntem, fiyatların çok yüksek şekilde artması ve kullanıcıların farkındalığı ile sosyal medyada da büyük yer edindi.
Gazeteci Alaattin Aktaş da sosyal medya hesabı üzeriden bu duruma dikkat çeken bir gönderi yayınladı. Aktaş gönderisinde, "Üç operatör de taahhüt süresi bitmeden abonelerini arayıp güya onların lehine olacak şekilde yeni sözleşme öneriyor. Bu yıllardan beri böyle. Sözleşme bitiminde ücretin çok artacağı, şimdiden yapılacak yenilemeyle avantaj sağlanacağı ileri sürülüyor. Böylece sözleşme süresi on iki aydan fiilen altı-yedi aya düşürülüyor. Eğer yönetilen-yönlendirilen fiyatlar enflasyonla uyumlu artırılacaksa kamuya ait iki operatörden başlanmalı ve bunların abonelerini aramasının önüne geçilmeli. Zamanı geldiğinde yapılacak zammın oranı da öyle uçuk kaçık düzeyde olmamalı" ifadelerini kullandı.