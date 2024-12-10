Antalya'da olay, dün saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Nuri Karakuş (48), sıva, boya işleri yaptığı arkadaşı Mehmet Dönük’ten (20) 1000 TL alacağını istemek için evine gitti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yüzünden ağır yaralanan Karakuş, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karakuş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EŞİ AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

Sakine Karakuş, cenaze, araca alındıktan sonra morgdan çıktığı sırada yürümekte zorluk yaşayınca 2 yakını tarafından kollarına girilerek çıkarıldı. Nuri Karakuş'un cansız bedeni defnedilmek üzere Sütçüler Mezarlığı’na götürüldü.

"ONA VURDUĞUM ESNADA YERE DÜŞTÜ"

Mehmet Dönük ilk ifadesinde, “Ekmek almaya gitmiştim. O esnada elinde tornavidayla karşıma çıkıp, ‘Paramı neden vermiyorsun?’ deyip alacağını istedi. O esnada küfürleştik. Küfürleşme yumruklu kavgaya dönüştü. O bana, ben ona vurdum. O esnada yere düştü. Pişmanım, keşke bu olay yaşanmasaydı” dedi.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet şüphelisi Mehmet Dönük ise Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne, oradan da adliyeye sevk edildi. Dönük, sağlık kontrolünden çıktığı sırada basın mensuplarının "1000 TL için değer miydi, neden öldürdünüz?" sorusuna, "Adamı öldürmedim. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok, yanlış" karşılığını verdi.