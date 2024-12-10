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        Haberler Gündem 3. Sayfa 1000 liralık cinayet! Nuri Karakuş dövülerek öldürüldü - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        1000 liralık cinayet! Dövülerek öldürüldü!

        Antalya'da, 48 yaşındaki Nuri Karakuş, sıva işleri yaptığı 20 yaşındaki arkadaşı Mehmet Dönük tarafından 1000 TL alacağını istediği gerekçesiyle çıkan kavgada dövülerek öldürüldü. Mehmet Dönük ilk ifadesinde, "Ekmek almaya gitmiştim. O esnada elinde tornavidayla karşıma çıkıp, 'Paramı neden vermiyorsun?' deyip alacağını istedi. O esnada küfürleştik. Küfürleşme yumruklu kavgaya dönüştü. O bana, ben ona vurdum. O esnada yere düştü. Pişmanım, keşke bu olay yaşanmasaydı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 13:44 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:03
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        1000 liralık cinayet! Dövülerek öldürüldü!
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        Antalya'da olay, dün saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Nuri Karakuş (48), sıva, boya işleri yaptığı arkadaşı Mehmet Dönük’ten (20) 1000 TL alacağını istemek için evine gitti.

        KAVGADA DARP EDİP UZAKLAŞTI

        DHA'daki habere göre evin önünde taraflar arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Mehmet Dönük, Karakuş'u darp ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

        YÜZÜNDEN AĞIR YARALANDI KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yüzünden ağır yaralanan Karakuş, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karakuş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

        Cinayet Büro Amirliği ekibi, kısa sürede Mehmet Dönük’ü yakalayarak gözaltına aldı. Karakuş’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        EŞİ VE ÇOCUKLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

        Sabah saatlerinde morga gelen Karakuş’un eşi, çocukları ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemi tamamlanan Nuri Karakuş'un cenazesi, ailesine teslim edildi. Cenaze alınacağı sırada morga giren eşi Sakine Karakuş, gözyaşlarını tutamadı.

        EŞİ AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

        Sakine Karakuş, cenaze, araca alındıktan sonra morgdan çıktığı sırada yürümekte zorluk yaşayınca 2 yakını tarafından kollarına girilerek çıkarıldı. Nuri Karakuş'un cansız bedeni defnedilmek üzere Sütçüler Mezarlığı’na götürüldü.

        "ONA VURDUĞUM ESNADA YERE DÜŞTÜ"

        Mehmet Dönük ilk ifadesinde, “Ekmek almaya gitmiştim. O esnada elinde tornavidayla karşıma çıkıp, ‘Paramı neden vermiyorsun?’ deyip alacağını istedi. O esnada küfürleştik. Küfürleşme yumruklu kavgaya dönüştü. O bana, ben ona vurdum. O esnada yere düştü. Pişmanım, keşke bu olay yaşanmasaydı” dedi.

        ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Cinayet şüphelisi Mehmet Dönük ise Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne, oradan da adliyeye sevk edildi. Dönük, sağlık kontrolünden çıktığı sırada basın mensuplarının "1000 TL için değer miydi, neden öldürdünüz?" sorusuna, "Adamı öldürmedim. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok, yanlış" karşılığını verdi.

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        #Antalya
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