İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!

Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni derede bulunan bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde gizem bir türlü çözülemedi.

26 Aralık'ta yapılacak ikinci duruşmaya sayılı günler kala savcı mütalaasını açıklarken, şüphelilerle ilgili bilinmeyen yeni ifadelerin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

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BAHTİYAR JANDARMAYA İLK NE İFADE VERDİ

Narin’in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne götürüp gömdüğü ortaya çıkan Nevzat Bahtiyar’ın bilgi amaçlı alınan ilk ifadesi ortaya çıktı. Daha Narin’in cansız bedeni bulunmadan 4 gün önce yani 4 Eylül günü Nevzat Bahtiyar’ın bilgi amaçlı ifadesi alındı.

REKLAM Salim Güran "OLAY GÜNÜ KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM" İki sayfalık ifadede jandarmanın “Olay günü neredeydiniz? Kimlerle yüz yüze görüştünüz’ sorusuna Bahtiyar, olay günü sabah 06.00 sıralarında evinden ayrılarak Çarıklı köyündeki kendisine ait inşaata gittiğini belirterek “Kırmızı renkli arabayla gittim. Arabada benden başka kimse yoktu. Evden çıkarken ve yolda şüpheli bir şahıs ya da araba görmedim. Dikkatimi çeken bir şey olmadı. Gün boyunca akşam saat 19.00 sıralarına kadar burada bu işlerle uğraştım.” dedi.

Yüksel Güran SALİM GÜRAN’ İLE GÖRÜŞMESİNİ GİZLEYİNCE Bu süre zarfında kimseyle de yüz yüze görüşmediğini belirten Bahtiyar, cep telefonuyla sadece ağabeyi Mehmet’le telefon görüşmesi yaptığını ve o gün başka kimseyi aramadığını söyleyerek olay günü Salim Güran’la yaptığı telefon görüşmesini gizledi. Bu cevabın ardından jandarma, olay günü 15.08’te Salim Güran’la yapılan 42 saniyelik telefon görüşmesini sordu. Bu soru üzerine, kimi aradığını hatırlamadığı için olay günü kimseyi aramadığını söyleyen Bahtiyar şöyle devam etti;

"Siz söyleyince hatırladım. Aradığım kişi köyümüzün muhtarı Salim Güran'dır. Benim evimin ve mezarlığın suyunda tıkanıklık olduğundan muhtarla görüştüm. Muhtara 4 - 5 gündür suyun kesik olduğunu ne zaman yapılacağını sordum. Muhtar da bana DİSKİ'yi şimdi arayacağını söyledi. Bunun dışında Salim Güran ile telefon veya yüz yüze görüşmem olmadı. Muhtarın da benden herhangi bir talebi olmadı."

Nevzat Bahtiyar REKLAM SALİM GÜRAN İLE İLİŞKİSİ SORULDU Jandarma ekipleri tarafından Bahtiyar'a Salim Güran ile olan ilişkisi de soruldu. Bahtiyar, Salim Güran’ın mahalle muhtarı olduğunu belirterek “Kendisiyle Çarıklı köyünde kahveye gidip oyun oynamışlığımız vardır. Bahsettiğim telefon görüşmesinin haricinde muhtarla telefonla ya da yüz yüze görüşmemin en son ne zaman olduğunu hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

ARACI MUHTAR KULLANIYOR Salim Güran'ı arama faaliyetleri sırasında akşam saat 21.00 den sonra görmüş olabileceğini vurgulayan Bahtiyar “Ancak konuşmam olmadı. Benim gün içerisindeki işlerimi bitirip eve gelmem saat 19.00 sıralarıydı. Bu sıralarda herhangi bir şüpheli şahıs ya da arabayla karşılaşmadım. Köyümüzde beyaz renkli Renault 19 marka araç Fuat Güran isimli şahsındır. Plakası 47 KF 388 olarak siz söyleyince hatırladım. Bu arabayı olay günü kim kullanıyordu bilmiyorum görmedim. Ancak bu aracı muhtar kullanır. Eve geldikten sonra eşim ve annemden Narin Güran'ın kaybolduğunu öğrendim. Köy halkıyla birlikte arama faaliyetlerine katıldım. Kimlerle birlikte arama faaliyetine katıldığımı hatırlamıyorum. Çok kalabalıktı" dedi.

REKLAM İKİNCİ İFADESİNDE İTİRAF ETTİ Bilgi amaçlı ifadesi alınıp serbest bırakılan Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedeni bulunduktan sonra bu kez şüpheli olarak gözaltına alındı. Jandarma tarafından olay günü derede aracı tespit edilen Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini Salim Güran’dan alarak dereye götürüp gömdüğünü itiraf etti. "İMZALAR UYUMLU DEĞİL" Öte yandan Narin Güran cinayetinde çok konuşulan detaylardan biri de daraltılmış baz raporlarıydı. 7 Kasım’da görülen ilk duruşmada, mahkeme tarafından daraltılmış baz raporları çalışmasının nasıl yapıldığı ve yapılan detaylı çalışmaların rapor halinde bildirilmesi talebinde bulunulmuştu.

İlk raporu düzenleyen ve 3 kişiden oluşan bilirkişiler, hazırladıkları ikinci raporu da mahkemeye gönderdi. Gönderilen ikinci raporda da aynı ilk raporu hazırlayan 3 bilirkişinin isimleri ve imzaları yer aldı. Ancak iki rapor arasında bilirkişilerin kullandıkları imzaların ilk imzalarla birbirleriyle uyumlu olmadığı görüldü. Bunun üzerine Nevzat Bahtiyar’ın avukatı, birbirleriyle uyumlu olmadığını belirttiği bilirkişi raporlarındaki imzaların incelenmesi için şikayette bulundu.