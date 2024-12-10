MİT’ten PKK/YPG’ye Kamışlı’da operasyon

MİT, Esad rejiminin zayıfladığı dönemden itibaren bölgedeki gelişmeleri saha ajanları aracılığıyla yakından takip ediyordu. Elde edilen bilgilere göre, terör örgütü PKK/YPG, Esad rejimiyle yaptığı anlaşmalar sonucunda füze, ağır silah ve tankları gasp ederek kendi depolarına taşımaya başladı. Örgütün, Suriye halkına ait bu askeri ekipman ve mühimmatları Türkiye’ye karşı kullanmayı planladığı belirlendi.

REKLAM advertisement1 12 TIR VE 2 TANK İMHA EDİLDİ MİT’in hassas istihbarat çalışmalarıyla örgütün, gece karanlığından faydalanarak silah ve mühimmatları tırlara yüklediği ve konvoy halinde hareket ettiği tespit edildi. Bu bilgilerin ardından düzenlenen operasyonda, füze ve ağır silah yüklü 12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposu imha edildi. Operasyon, örgütün bölgedeki lojistik ağını büyük ölçüde çökertti.

Kobani yakınlarında çatışma Haberi Görüntüle REKLAM PKK/YPG’DEN PROPAGANDA HAMLESİ Operasyonun ardından örgüt, moral kaybını engellemek için Kamışlı Havalimanı’nın İsrail tarafından hedef alındığı ve kendilerine yönelik bir saldırı olmadığı yönünde propaganda yapmaya başladı. Ancak, bölgede sıkışan örgüt kadrolarında oluşan korkunun yoğun şekilde arttığı kaydedildi. “OPERASYONLAR DEVAM EDECEK" MİT kaynaklarından alınan bilgilere göre, Suriye’de PKK/YPG’nin sınır bölgelerinde yuvalanarak Türkiye’ye yönelik tehdit oluşturmasına kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek. Terör örgütüne yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamaya yönelik bu operasyon, terör örgütüne ağır bir darbe vururken bölgedeki dengenin korunmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.