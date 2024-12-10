Kobani yakınlarında çatışma

Münbiç'in büyük bölümünü kontrol altına alan Suriye Milli Ordusu, yönünü Kobani'ye çevirdi. Kobani ile Münbiç arasındaki kırsalda yer alan Tişrin Barajı yakınlarında Suriye Milli Ordusu ile YPG terör örgütü arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Tişrin Barajı ve Karakozak köyü yakınlarında yoğunlaşan çatışmalarda henüz bir ilerleme kaydedilemedi ancak Suriye Milli Ordusunun hedefinin Kobani kent merkezi olduğu düşünülüyor.

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Diğer yandan Münbiç'in bazı bölgelerinde tünellere çekilen YPG unsurlarının da etkisiz hâle getirilmesi için Münbiç kentinde arama tarama faaliyetleri sürüyor. YPG, 2018 yılında ele geçirdiği Münbiç'i 6 sene sonra kaybederek Fırat'ın doğusuna çekildi. YPG terör örgütünün Fırat'ın batısındaki varlığı Rakka'da sürüyor. Ancak Rakka'da bulunan Arap nüfusu yaptığı protestolarla YPG terör örgütünün kentten çıkmasını talep ediyor.

MİT'ten Kamışlı'da operasyon Haberi Görüntüle MİT, YPG'NİN AĞIR SİLAH VE MÜHİMMATLARINI İMHA ETTİ MİT, PKK/YPG'nin Suriye Kamışlıda Esad rejiminden ele geçirdiği füze, ağır silah ve mühimmatların yüklü olduğu 12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposunu imha etti