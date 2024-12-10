Isparta’da helikopter kazasında şehit olan askerler son yolculuğuna uğurlandı
Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Nergiz, Teğmen Kalyoncu, Astsubay Kıdemli Çavuş İpek, Teğmen Dağlı ve Teğmen Dut, son yolculuklarına uğurlandı.
Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in cenazesi, memleketi Erzurum'un Palandöken ilçesinde toprağa verildi.
Süleyman Demirel Havalimanı'ndaki tören sonrası askeri uçakla Erzurum Hava Meydan Komutanlığına getirilen şehit Nergiz'in (23) Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca alınıp bir süre omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehit Nergiz'in öz geçmişi okundu.
Daha sonra Büyükşehir Belediyesi cenaze aracına konulan Nergiz'in cenazesi, konvoy eşliğinde Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ne getirildi.
Bekar ve 3 kardeşi olduğu öğrenilen Nergiz için mahalle meydanında cenaze töreni düzenlendi. Şehidin yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajı ve şehidin öz geçmişi okundu.
İl Müftüsü Rüstem Can'ın ikindi vakti kıldırdığı namazın ardından askeri manga tarafından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına alınan Nergiz'in naaşı, askeri bando marşı eşliğinde götürüldüğü mahalle mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, şehidin annesi Zübeyde ve babası Ahmet Nergiz ile ailesinin yanı sıra Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Akarsu, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, il protokolü, siyasi partilerin temsilcileri ve askeri erkan katıldı.
ŞEHİT TEĞMEN CEYHUN KALYONCU'YA VEDA
Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun naaşı, memleketi Rize'de toprağa verildi.
Kalyoncu için Çayeli ilçesindeki Merkez Hacıbaşı Camisi'nde düzenlenen törene, şehidin babası İbrahim ve annesi Esen Kalyoncu ile yakınlarının yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Ardahan 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve diğer ilgililer katıldı.
ŞEHİT ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ HÜSEYİN İPEK NEVŞEHİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in cenazesi Nevşehir'de toprağa verildi.
Isparta'daki törenin ardından askeri uçakla Kapadokya Havalimanı'na getirilen şehit İpek'in naaşı, silah arkadaşlarının omzunda cenaze nakil aracına taşınarak Özyayla köyüne nakledildi.
Köy meydanına getirilen Türk bayrağına sarılı tabutun başında, şehidin annesi Sevgi, eşi Elif İpek, kardeşleri ve yakınları gözyaşı döktü.
İl Müftüsü Kazım Güzel'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin tabutu, askeri bando eşliğinde silah arkadaşlarınca taşındı.
Şehidin cenazesi köy kabristanına defnedildi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
ŞEHİT TEĞMEN DAĞLI'YA VEDA
Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Teğmen Tunahan Dağlı'nın cenazesi, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.
Isparta'dan askeri kargo uçağı ile Amasya Merzifon Havalimanı'na getirilen şehit Dağlı'nın naaşı, helallik alınması için Vezirköprü ilçesindeki baba ocağına götürüldü.
Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ne getirildi. Şehit annesi Fatma Dağlı ile kardeşleri Gamze ve Fuat Dağlı, bir süre askerlerin omzunda taşınarak musalla taşına konulan ay yıldızlı bayrağa sarılı tabuta sarıldı.Törende şehidin kız kardeşi Gamze Dağlı, ağabeyinin kepini elinden bırakmadı.
İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Dağlı'nın cenazesi, Esentepe Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.
Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, AK Parti Bursa Milletvekili ve AK Parti Sosyal Politikalar Birim Başkan Yardımcısı Ahmet Kılıç, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
ŞEHİT TEĞMEN DUT, AYDIN'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut'un cenazesi, memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde toprağa verildi.
Şehit teğmenin cenazesi Germencik Devlet Hastanesi morgundan alınarak Camikebir Mahallesi'nde dedesinin yaşadığı eve getirildi.
Şehidin annesi Kübra ve kardeşi Ecemnur Dut ile yakınları gözyaşı döktü.
Burada helallik alınmasının ardından Türk bayrağına sarılı cenaze, Çarşı Camisi'ne götürüldü.
Baba Ali Dut ve yakınları tabuta sarıldı, şehidin kılıcı tabutun kenarına bırakıldı.
Cenaze törenine, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Evrim Karakoz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Erdoğan Gür, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar da katıldı.
Gazetecilere açıklama yapan dede Bekir Nalbantoğlu, "Mustafa, 'Ben pilot olacağım.' diyordu, başka da şey demiyordu. Ne yapacaksın, Allah'ın takdiri. Elimizden gelen bir şey yok. Allah onu daha çok seviyormuş, aldı, gitti." diye konuştu.
Şehidin dayısı Mustafa Nalbantoğlu da yeğeninin hep pilot olmayı hayal ettiğini ifade ederek, "(Teğmen olacağım, pilot olacağım.) derdi. Amacı oydu zaten. Hepsini başardı. Çok efendi, çok dürüst, aslan gibi biriydi. Biz bir aslan yetiştirdik. Vatan sağ olsun. Vatan varsa biz daha çok aslan yetiştiririz." dedi.
Dut'un cenazesi, İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kıldırılan namazın ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dün sabah saatlerinde eğitim uçuşu yapan helikopterlerden birinin düşmesi sonucu, aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 asker şehit olmuştu.