Jose Mourinho: Beşiktaş ile 10 kez oynasak, 8'ini kazanırdık

"LİGİ KAZANABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Süper Lig’de Galatasaray ile olan 6 puanlık fark ve Pep Guardiola ile ilgili atışmalarına yönelik sorulan soruya Mourinho şu yanıtı verdi:

"Önceliğim her zaman bir sonraki turnuva, bir sonraki maç. Bilbao maçı bittikten sonra önceliğimiz Süper Lig olacak. 6 puanlık bir fark var. Lig uzun bir maraton. Ben yapmış olduğumuz işe güveniyorum. Mücadele edeceğimizden eminim. Buna güveniyorum. Kazanabileceğimize inanıyorum. Düşüncemi hiçbir şey değiştiremez. Pep ile 3 yıl birlikte çalıştık. Ben asistan hocayken o oyuncuydu. Ben onu seviyorum o da beni seviyor. Onların küme düşmesini istiyor olmam gerçek değil. Ben adaleti görmek isterim. Küçük takımlar limitlerini 5-10 Euro aştığı zaman ceza alabiliyor. Ben de Roma’dayken limitlerden çok fazla çektim. Büyük çarkların kuraldan kaçabiliyor olmasından memnun değilim. Futbolu çok seven bir insan olarak tek istediğim şey adalet."