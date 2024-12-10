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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho: Beşiktaş ile 10 kez oynasak, 8'ini kazanırdık - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho: Beşiktaş ile 10 kez oynasak, 8'ini kazanırdık

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Athletic Bilbao maçından önce düzenlenen basın toplasında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş derbisi hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Maç 10 kere oynansa, 8 kere biz kazanırdık. 1 kere Beşiktaş kazanır, 1 maç da berabere biterdi." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        İHA / Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 18:22 Güncelleme: 10.12.2024 - 21:44
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        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın saat 18.30'da evinde İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler maç saatini beklemeye başladı. Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, basın toplantısında soruları yanıtladı.

        • 2

          Rakip takımla ilgili görüşlerini aktaran Mourinho, "Bilbao’nun sürpriz takım olduğunu düşünmüyorum. Sadece yapmış oldukları şeyi iyi yapıyorlar. Teknik direktörleri birkaç yıldır orada. Savunmada ne yaptıkları çok net. Organizasyon olarak neler yaptıkları çok net. Her şey çok belirgin. Karmaşık bir takım değil, onları analiz etmek karmaşık değil. Ama onlara karşı oynamak karmaşık. Sadece zor bir maç olacağını düşünüyorum ama karmaşık bir maç olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

        • 3

          "LİGİ KAZANABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

          Süper Lig’de Galatasaray ile olan 6 puanlık fark ve Pep Guardiola ile ilgili atışmalarına yönelik sorulan soruya Mourinho şu yanıtı verdi:

          "Önceliğim her zaman bir sonraki turnuva, bir sonraki maç. Bilbao maçı bittikten sonra önceliğimiz Süper Lig olacak. 6 puanlık bir fark var. Lig uzun bir maraton. Ben yapmış olduğumuz işe güveniyorum. Mücadele edeceğimizden eminim. Buna güveniyorum. Kazanabileceğimize inanıyorum. Düşüncemi hiçbir şey değiştiremez. Pep ile 3 yıl birlikte çalıştık. Ben asistan hocayken o oyuncuydu. Ben onu seviyorum o da beni seviyor. Onların küme düşmesini istiyor olmam gerçek değil. Ben adaleti görmek isterim. Küçük takımlar limitlerini 5-10 Euro aştığı zaman ceza alabiliyor. Ben de Roma’dayken limitlerden çok fazla çektim. Büyük çarkların kuraldan kaçabiliyor olmasından memnun değilim. Futbolu çok seven bir insan olarak tek istediğim şey adalet."

        • 4

          "YARIN SONUCU ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

          Athletic Bilbao’nun hızlı hücumları ve fiziksel oyununa karşı aldıkları önlemle ilgili sorulan soruya Portekizli teknik adam, "Neler yapmış olduğumuza dair konuşmayacağım. İdmanı izlettirmememizin sebebi var. Rakibi çok iyi şekilde analiz etmişsiniz. Kanatlarda oynayan iki kardeş çok tehlikeliler. Geriden gelen oyuncular da agresifler. Rakibi kalite olarak sizler iyi biliyorsunuz. Bizim nasıl oyun sergileyeceğimizi söyleyemem. Çok kısıtlı kadromuz var. Çağlar yarın kulübede olacak, hala zamana ihtiyacı var. Prag’da çok iyi bir takıma karşı oynadık. Ama sahada iyi savaş sergiledik. Yarın da sonucu alacağımızı düşünüyorum" yanıtını verdi.

        • 5

          "BEŞİKTAŞ MAÇI ÖZGÜVENİMİZİ ETKİLEMEDİ"

          Yarınki mücadelede kazanma ihtimallerinin daha yüksek olduğunun altını çizen Mourinho, sözlerine şöyle devam etti:

          "Fred cezalı. Bazı oyuncular Avrupa listesinde değil. Çok fazla opsiyonumuz yok. Bizler birlik olmuş takımız. Zor bir maç olacak, rakip için de zor bir maç olacak. Her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Kazanma ihtimalimiz kazanamama ihtimalinden daha yüksek olduğuna inanıyorum. Beşiktaş maçı 10 defa oynansın 8’ini biz kazanırdık, 1 maç berabere biter, 1 maçı onlar kazanırdı. Futbolda daha fazla pozisyona giren takım maç kaybedebiliyor. Futbolun güzelliği bu. Beşiktaş için o gece harika geceydi. Öz güvenimizi etkilemedi. Galibiyeti hak eden taraf bizdik. Takımın mutluluğunu etkiledi. Biz kazanabilmek için yeterli oyunu sergiledik. Bence ilk golü atsaydık maçı rahat alırdık. Ayağa kalkmamız gerekiyor. Profesyonel insanız. Hemen iki gün sonra bir maçımız daha var. O gün gelip Samandıra’da kaldım. Ağlamak için vaktiniz yok. Sakin olalım, dengeli olalım. Duygularımızı kontrol edelim. Tekrar güleceğiz ve bu çok yakın zamanda olacak."

        • 6

          "11 PUAN YETERLİ OLACAKTIR"

          Avrupa Ligi'nde puan hesabı yapıp yapmadığına dair sorulan soruya Mourinho, "Şu anda artık puanlara bakıyoruz. Hissiyatımız 3 puanın bir üst tura çıkacağı yönünde. Bunu ne kadar erken başarırsak iyi olur. Önümüzde 3 maç daha var. Bence 11 puan yeterli olacaktır. Yarın kazanmak için oynayacağız. Biz mümkün olduğu kadar çabuk sonuç almak için oynayacağız" diye konuştu.

        • 7

          Athletic Bilbao maçı öncesi dış basına açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "İnsanlar Lamine Yamal'ı daha çok beğeniyor ama ben Nico Williams'ı destekliyorum. O harika bir oyuncu ve umarım Real Madrid'e gider. Ben çok büyük bir Real Madrid taraftarıyım. Real Madrid'e geri dönmek mi? Dünyanın en iyi teknik direktörüne sahipler. Dostum Ancelotti iyi gidiyor. Florentino Perez, şu ana kadar çok yanlış karar vermedi ve bundan sonra da hata yapacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

        • 8

          "BAŞKA TAKIM GÖREMİYORUM"

          "UEFA Avrupa Ligi'ni bu sene kim kazanabilir?" sorusuna ise Jose, "Athletic Bilbao, Tottenham ve Manchester United kazanabilir. Başka takım göremiyorum." diye konuştu.

        • 9

          "BILBAO'DA FİNAL OYNAMAK İSTERİM"

          Portekizli teknik adam ayrıca, "Finalin Bilbao'da oynanacak olması taraftarlar ve kulüp için çok önemli olacaktır. Batıl inançlara kapılmadan şunu söyleyebilirim ki Athletic Bilbao ile burada final oynamak isterim ama bu bizim için zor bir görev." diye konuştu.

        • 10
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